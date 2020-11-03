На Кубани в 2021 году на ремонт дорог будет направлено около 33 млрд рублей

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В 2021 году в Краснодарском крае дорожный фонд составит порядка 32,7 млрд рублей. Эти средства намечено направить на строительство и ремонт дорог. Всего будет обновлено 480 км километров дорог.

– Намечено привести в порядок более 231 км полотна в районах и 252 км дорог регионального значения, – сообщил вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

Часть проектов предусматривает решение проблемы проезда транзитного транспорта через населенные пункты региона. В их числе: обход Тимашевска, станицы Ленинградской, начало строительства Восточного подъезда к Краснодару.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что губернатор Кубани проинспектировал ход реконструкции дороги «Краснодар-Ейск». Трассу ремонтируют на участке протяженностью в 22 километра.