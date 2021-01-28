«Iphone X - за информацию о пропавшей девочке»: Школа объявила награду за помощь в поисках Виктории Костенко

Виктория Костенко. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

В Красноармейском районе Краснодарского края не прекращаются поиски 14-летней школьницы. Уже четвертые сутки Виктория Костенко не выходит на связь ни с родными, ни с друзьями.

24 января 2021 года школьница вышла из дома на улице Кузнечной, что в станице Новомышастовской. Родители забили тревогу, когда не застали ребенка в комнате.

О своем уходе девочка не сказала никому. Родные не представляют, куда могла пойти их дочь. В какой-то момент она просто перестала отвечать на телефонные звонки.

Сейчас родные ищут девочку через друзей и знакомых, но пока тщетно. Также к поиску подключились правоохранители и волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае. Они попросили всех водителей, которые проезжали на участке дороги между Краснодаром и Славянском-на-Кубани, предоставить записи автомобильных регистраторов.

Известно, что к работе уже подключились следователи.

- Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения девочки, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Проводятся мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшей, а также обстоятельств произошедшего.

Подключилась к поискам девочки и 12-я школа станицы Новомышастовской, где учится Виктория Костенко. Здесь даже объявили награду за информацию о местонахождении девушки.

Родная школа ищет 14-летную Виктории Костенко

- Администрация МБОУ СОШ №12 объявляет награду за информацию о точном местонахождении Костенко Виктории Сергеевны в виде нового смартфона Iphone X. Обращаться к директору школы или по телефону 8 861 65 98 247, – сказано в объявлении.

ВАЖНО!

Виктория - ученица школы №12, что находится в станице Новомышастовской. На вид ей 17 лет, рост 160-165 сантиметров, девочка среднего телосложения, глаза карие, волосы каштанового цвета до плеч.

В день исчезновения она была одета в куртку серо- зелёного цвета, серые джинсы, белую кофту, ботинки черного цвета. Вероятно, с собой школьница взяла красный рюкзак.

Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей девочке, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (86165) 3-31-71 или 02.

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После исчезновения девочки следователи организовали проверку (читайте далее).