Под Анапой на поминках одного мужчину застрелили, троих ранили

Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Под Анапой серьезно повздорили несколько мужчины. Конфликт закончился стрельбой. В результате один человек скончался, еще трое получили тяжелые ранения. Участники вооруженного конфликта находятся в реанимационном отдалении местной больницы.

- Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание предполагаемого нападавшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, во второй половине дня около одного из домов на улице Мира хутора Заря неизвестный мужчина открыл стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, убийство.

Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

- В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты краевого управления СКР, продолжается осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие устанавливает личность преступника, идет его розыск. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Местные жители уточняют, что конфликт между мужчинами произошел во время поминок.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи произошел конфликт со стрельбой. Его участники были задержаны по горячим следам.