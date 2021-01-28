Вооружены и очень опасны: В Анапе ищут убийц, расстрелявших одного и ранивших троих

На всех постах ДПС сейчас ищут этого человека

В Краснодарском крае полицейские объявили план-перехват после перестрелки на трассе под Анапой.

Подозревают в расстреле четверых жителей хутора Заря. Все произошло поздно вечером, 28 января, из-за внезапного конфликта.

- Несколько мужчин разговаривали на дороге на повышенных тонах, потом один из них достал пистолет и начал палить по ним. Потом сел в машину и уехал, - говорят очевидцы.

В итоге один погиб на месте, трое других доставлены в реанимацию с тяжелейшими ранениями.

Разыскивают двоих

Правоохранителям удалось установить личности зачинщиков перестрелки.

- В розыске сейчас 33-летний Асан Асанов и 34-летний Оганес Яганецян. Они оба уроженцы Анапы, - говорится в ориентировке.

Всех, кто располагает данными об их местонахождении, просят обращаться в полицию. При этом в полиции предупреждают, что они вооружены и опасны.

- Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание предполагаемого нападавшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.