Причиной перестрелки под Анапой с одним погибшим и тремя ранеными мог стать криминальный конфликт

Фото: t.me/anapanovosti

Под Анапой на хуторе Заря произошел вооруженный конфликт. Финалом разборки стала стрельба. В результате один человек скончался, еще трое получили тяжелые ранения. Мужчины были доставлены в местную больницу. За их жизни борются врачи-реаниматологи. А во всех обстоятельствах вооруженного конфликта разбираются правоохранители.

Опубликовано видео с места происшествия. В Краснодарском крае полицейские объявили план-перехват после перестрелки на трассе под Анапой. Подозревают в расстреле четверых жителей хутора Заря. Все произошло поздно вечером, 28 января, из-за внезапного конфликта.

В Анапе ищут убийц, расстрелявших одного и ранивших троих. Полицейские распространили ориентировку на 34-летнего Оганеса Яганцяна и 33-летнего Асана Асанова

- Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание предполагаемых нападавших, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следственных органов, вечером 28 января в правоохранительные органы Анапы поступило сообщение о том, что в районе 41-го километра автодороги Новороссийск — Керчь обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Появилось фото жертвы перестрелки под Анапой. Мужчина несколько часов пролежал на обочине. Погибшим оказался 34-летний Павел К, друзья рассказали, что у мужчины остались жена и двое маленьких детей.

- По предварительным данным, причиной вооруженного конфликта под Анапой мог стать конфликт криминальных элементов, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего.

По версии местных жителей, конфликт между мужчинами произошел после поминок.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Анапе произошел конфликт со стрельбой.