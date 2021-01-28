Слабонервным не смотреть: Появилось фото жертвы перестрелки под Анапой

Фото: СУ СК РФ по краю

28 января в хуторе Заря под Анапой произошла перестрелка. Один человек скончался на месте, еще трое попали в реанимацию. Нападавший со знакомым скрылись на машине, сейчас их разыскивает полиция. В городе объявлен план-перехват.

Фото: СУ СК РФ по краю

Местные жители говорят, что конфликт между мужчинами произошел после поминок. Правоохранители подозревают, что в случившемся может быть криминальный след. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Подробности случившегося выясняются.

Фото: Телетайп Краснодар

Появились фото с места преступления, где работали следователи. Также в интернет слили снимок самой жертвы перестрелки. Погибшим оказался 34-летний Павел К, друзья рассказали, что у мужчины остались жена и двое маленьких детей.