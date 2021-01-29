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Следователя, которая спустила на тормозах дело псебайских убийц, лишили права работать в полиции

Суд счел, что она не остановила подонков, по чьей вине позже погибла мать пятерых детей
Евгения ОСТРАЯЕвгения ОСТРАЯ
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Оксана Глущенко свою вину не признала

Оксана Глущенко свою вину не признала

Суд над старшим следователем полиции в Мостовском районе Оксаной Глущенко длился несколько лет. Ей вменяли в вину превышение должностных полномочий за то, что прекратила уголовное дело в отношении одного из двух убийц 40-летней матери пятерых детей Натальи Дмитриевой. И тем самым дала малолетке повод думать, что всегда его действия будут оставаться безнаказанны.

Дело в том, что в апреле (за месяц до расправы над Натальей) ее убийца Максим Бондаренко вместе с другом пристали к школьнику, приехавшему в Мостовской район на соревнования по велокроссу из Челябинска. В подростковой разборке местных с неместным они заставили парня отдать им куртку. Чуть позже к следователю Глущенко поступил материал, где педагог спортсмена заявил о пропаже.

Наталья Дмитриева была растерзана подростками

Наталья Дмитриева была растерзана подростками

Но следователь сочла ущерб, нанесенный мальчишке, незначительным и прекратила дело.

- Изучив материалы дела, суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Однако сама Оксана Глущенко вины своей не признала.

- Во-первых я не принимаю такие решения единолично. Все происходит после согласования с моим руководством в следственном отделе полиции, а начальник согласовывает свои действия с прокуратурой Мостовского района, - говорит Оксана Глущенко. - И более того, при опросе подростков, выяснилось, что сговора не было. Тяжкого преступления, сокрытие которого сейчас ставят мне в вину, не было. Я передала материал в ОПДН, чтобы они поставили подростков на учет. Провели профилактическую беседу, - заявила она "КП" - Кубань".

Недоработку с убийцами-малолетками и вменили в вину полицейской

Недоработку с убийцами-малолетками и вменили в вину полицейской

Напомним, отморозков, буквально растерзавших мать пятерых детей Наталью Дмитриеву, осудили и дали им до 10 лет тюрьмы. Трагедия произошла в мае прошлого года, когда женщина возвращалась домой из местного кафе. Она встретилась с подругой и засиделась с ней допоздна. Там же отдыхала группа молодых людей, часть из них — малолетки. Что за разговор завязался у сопляков со взрослыми женщинами — неизвестно по сей день. Но только вслед за Натальей отправились двое — 16-летний Максим Бондаренко и 20-летний Савелий Никифоров. Утром 14 мая 2018 года, в шаге от дома, соседи нашли ее истерзанное тело. Недалеко от места расправы спокойно спал старший из палачей — Савелий. Позже он расскажет следователям, как вместе с напарником повалил женщину на землю и больше десятка раз ударил ее по голове. Уже безжизненное тело Натальи они насиловали поочереди, видимо, всем, что попало под руки. Тело матери пятерых детей было одной сплошной раной.

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