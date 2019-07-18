«Меня сделали козлом отпущения»: Следователя из Псебая, где подростки убили многодетную мать, судят за превышение полномочий

Жители небольшого поселка Псебай на Кубани ждут приговора отморозкам, буквально растерзавшим мать пятерых детей Наталью Дмитриеву. Трагедия произошла в мае прошлого года, когда женщина возвращалась домой из местного кафе. Она встретилась с подругой и засиделась с ней допоздна. Там же отдыхала группа молодых людей, часть из них — малолетки. Что за разговор завязался у сопляков со взрослыми женщинами — неизвестно по сей день. Но только вслед за Натальей отправились двое — 16-летний Максим Боровенко (фамилия несовершеннолетнего изменена) и 20-летний Савелий Никифоров. Утром 14 мая, буквально в шаге от дома, соседи нашли ее истерзанное тело. Недалеко от места расправы спокойно спал старший из палачей — Савелий. Позже он расскажет следователям, как вместе с напарником повалил женщину на землю и больше десятка раз ударил ее по голове. Уже безжизненное тело Натальи они насиловали поочереди, видимо, всем, что попало под руки. Тело матери пятерых детей было одной сплошной раной.

У Натальи остались пятеро детей, последней из них - всего три годика

Местный народ возопил от ужаса! Но больше всего от метаний правоохранителей. Они то заявляли, что поймали второго участника зверства над Натальей Дмитриевой, то отпускали его. Близким запретили открывать гроб. Но разве это преграда для убитых горем детей, родителей и мужа?! Фотографии погибшей женщины попали в СМИ. Назревал народный бунт.

Жестокость и распущенность малолеток не укладывалась в голове.

- Кто их породил? - скандировала толпа в райцентре Мостовском.

Руководство следственного комитета нашло кто — старший следователь полиции Оксана Глущенко. За месяц до страшного убийства у нее была возможность распознать в Боровенке звереныша, наказать по полной и упечь за решетку (возможно!).

- На меня заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий, - рассказывает полицейская «КП» - Кубань». - Оно уже направлено в суд. Мне ставят в вину...всё...от митинга в мае после убийства, до подрыва авторитета правоохранительных органов.

Суд над убийцами женщины откладывается с февраля

Дело в том, что в апреле (за месяц до расправы над Натальей) ее убийца Максим Боровенко вместе с другом пристали к школьнику, приехавшему в Мостовской район на соревнования по велокроссу из Челябинска. В подростковой разборке местных с неместным они заставили парня отдать им куртку. Чуть позже к следователю Глущенко поступил материал, где педагог спортсмена заявил о пропаже.

- Я провела проверку, как мне и было сказано руководством. Сделала оценку вещи. Экспертиза показала, что ущерб составил 350 рублей, - продолжает следователь. - Те, кто стянул со спортсмена куртку, были установлены в тот же день. У обоих взяты показания. Куртку в тот же день они вернули. А велосипедист и его педагог сказали, что претензий больше не имеют.

Более того, по словам Глущенко, тренер сборной из Челябинска попросил не наказывать строго пацанов.

- Чего им жизнь портить, сказал, - продолжает женщина.

И действительно, зачем! Кто в юности не ошибался?! Следователь Глущенко отказала в возбуждении уголовного дела. А через месяц один из тех, на исправление которого возлагали надежды, убил Наталью Дмитриеву.

- Во-первых я не принимаю такие решения единолично. Все происходит после согласования с моим руководством в следственном отделе полиции, а начальник согласовывает свои действия с прокуратурой Мостовского района, - говорит Оксана Глущенко. - И более того, при опросе подростков, выяснилось, что сговора не было. Тяжкого преступления, сокрытие которого сейчас ставят мне в вину, не было. Я передала материал в ОПДН, чтобы они поставили подростков на учет. Провели профилактическую беседу.

Прошло больше года со смерти 40-летней Натальи Дмитриевой

Вернула бы «профилактическая беседа» ли, ранняя судимость ли человеческий облик Максиму Боровенко, непонятно. Но дав ход делу о краже куртки, следователь Глущенко точно бы вернула «авторитет государству» и веру в правоохранительные органы.

- Непривлечение Максима Б. к ответственности привело к массовым сходам граждан. У населения создалось ложное мнение об отсутствии неотвратимости наказания, - гласит обвинительное заключение против следователя.

Кстати, сейчас несостоявшееся уголовное дело о краже куртки реанимировали. Со дня на день затянувшийся процесс по делу об убийстве Натальи Дмитриевой возобновится и Максиму Боровенко придется ответить и за это.

Суд над следователем Оксаной Глущенко уже начался. Ей грозит до 4-х лет тюрьмы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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