«О зверском преступлении все забыли?»: Суд над убийцами многодетной матери в Псебае приостановили

Жители маленького поселка Псебай в Мостовском районе до сих пор не могут забыть зверское убийство многодетной матери, взбудоражившее в прошлом году всю страну. Напомним, преступление произошло в ночь на 14 мая 2018 года. Наталья Дмитриева вместе с подругой сидели в местном кафе «Ивушка». По дороге домой к женщине прицепились двое парней, которые надругались над ней. Причем перед изнасилованием, как показала экспертиза, они 19 раз (!) ударили Наталью камнем по голове.

С самого начала всю вину взял на себя 16-летний (на тот момент) местный подросток Максим. А позже в деле появился и совершеннолетний Савелий Никифоров из Краснодара. Молодые люди, которые обвиняются в убийстве по предварительному сговору, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью, утверждают, что не причастны к преступлению.

Дело передали в суд в ноябре 2018 года. Чтобы скорее исследовать дело, заседания даже переносили в Мостовской район. Сами слушания проходили в закрытом режиме, поскольку один из обвиняемых – несовершеннолетний, а в процессе озвучивались детали сексуального преступления.

Свою вину подсудимые по-прежнему не признают.

Приговор убийцам, услышать который хотели все жители Псебая, планировали в феврале 2019 года. Однако в суде постоянно объявляли перерыв. 20 февраля 2019 года стало известно, что судья, который ведет это резонансное дело, ушел на больничный и с тех пор процесс подвис в воздухе.

- Да, действительно, заседаний все это время не было. Нам сообщили, что это связано со здоровьем председательствующего, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» представитель правозащитной организации «Зона права», адвокат потерпевших Виталий Зубенко. - Есть возможность, чтобы дело слушал другой судья, но в таком случае пришлось бы начинать все слушания с самого начала, и снова опрашивать десятки свидетелей.

Обеспокоенные жители Псебая стали переживать о том, что зверское преступление забыли, а сами виновных хотят оставить без наказания.

- Неужели им все сойдет с рук? Неужели шум, который мы поднимали, был зря и за смерть Натальи никто не ответит? - возмущались жители Псебая.

Однако в Краснодарском краевом суде «КП» - Кубань» пояснили, что скоро заседания будут возобновлены.

- Пауза, действительно, возникла из-за плохого самочувствия судьи, который слушал дело. Поэтому заседания откладывались. Но в ближайшее время рассмотрение будет возобновлено. Процесс будет по-прежнему в закрытом режиме, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

14 мая был ровно год, как не стало Натальи.

Напомним, кроме Максима и Савелия на скамье подсудимых находятся также Артем Курганов и Роман Красов. Эти парни участвовали в других преступлениях вместе с главными фигурантами, которых обвиняют в убийстве. Один вместе с Никифоровым 2 апреля 2018 года проник в салон красоты и похитил товар на сумму 105 тысяч рублей, а второй украл у сверстника куртку. Вот только следователь полиции не передала это сообщение по подследственности в органы СК. Проверку она провела самостоятельно. И дело возбуждать не стала.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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