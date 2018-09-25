Убийство многодетной матери в Псебае: В деле появились двое новых фигурантов

СЕГОДНЯ 21:05 2018-09-25T21:21:31+03:00

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В поселке Псебай не утихают разговоры по поводу зверского убийства 40-летней многодетной матери Натальи Дмитриевой. С момента трагедии прошло больше четырех месяцев. Все это время семья погибшей ждет, когда перед судом предстанут убийцы.

На данный момент правоохранители завершили предварительное следствие, сейчас с материалами дела знакомятся обвиняемые и потерпевшие.

- Мы только начали смотреть уголовное дело, там более сорока томов. На данный момент у нас претензий к следствию нет, но мы хотим до конца посмотреть все материалы, чтобы убедиться - расследование ведется объективно, - рассказывает «КП» - Кубань» представитель правозащитной организации «Зона права», адвокат потерпевших Виталий Зубенко. – Временных рамок нам не поставили, однако мы вместе с семьей Натальи Дмитриевой понимаем, что чем быстрее мы ознакомимся с делом, тем оперативнее оно поступит в суд.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 14 мая. Женщина вместе с подругой в тот вечер сидела в местном кафе «Ивушка». По дороге домой к Наталье прицепились двое парней, которые ударили ее камнем по голове. А затем, как сказано в сухих релизах силовиков, «совершили в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера».

С самого начала всю вину взял на себя 16-летний местный подросток Максим. А позже в деле появился и 20-летний Савелий Никифоров из Краснодара.

По данным источника «КП» - Кубань» в правоохранительных органах, на допросе Максим и Савелий выложили следователям подробности не только этого преступления, но и тех, что творились ранее в поселке. Так, в деле появились двое новых фигурантов, ранее судимых. Эти парни к самому убийству Натальи Дмитриевой не причастны. Зато они выступали подельниками в других преступлениях, которые совершали Максим и Савелий. Вот только наказаны за эти делишки они не были. Большинство дел было закрыто с пометкой «в связи с отсутствием состава преступления» и парням все сошло с рук.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/652733" frameborder="0"></iframe> Чудовища из Псебая.Как накажут подонков, зверски убивших многодетную мать?

- Да, новых фигурантов не было с Максимом и Савелием в ту ночь, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник. - Но если бы всех четверых задержали за совершенные ранее преступления, наличие которых доказано, убийства Натальи не произошло.

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