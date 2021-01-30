Чиновница, уволенная после шашлыков в карантин, снова в опале

Фото: ngnovoros.ru

Экс-заммэра Новороссийска Екатерина Демченко, уволенная после шашлыков в карантин, снова в опале. Она повторно лишилась поста после публикации в «КП».

Скандальное видео, на кадры которого попала великосветская тусовка города-героя, лишило поста вице-мэра Екатерину Демченко в мае 2020 года. Помните, это был самый жесткий месяц карантина в регионе. Тогда не то что шашлыки, прогулки во дворе собственного дома для простых жителей были заперщены.

- Вот вам самоизоляция, народу тьма, всем пофиг, - возмутились тогда новороссийцы и потребовали сатисфакции. Вице-мэр за маевку поплатилась должностью. Но, как оказалось, лишь формально.

- Екатерина Игоревна назначена на должность начальника городского управления и строительства, - подтвердили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Новороссийска.

Эта информация появилась и на сайте администрации города, но позже ее удалили, а экс-заммэра снова отправили в отставку.

Причину увольнения не прокомментировали. Но нет сомнений, что это связано с нашей публикацией. В новой должности Екатерина Демченко проработала всего три дня.

- С 19 по 28 января Екатерина Демченко исполняла служебные обязанности руководителя МКУ "Управление строительства". На сегодняшний день в штате сотрудников не значится, - рассказали в администрации города Новороссийска «Нашей газете».

Примечательно, что после увольнения Демченко за 8 месяцев заместителя главы по архитектуре и строительству меняли четыре раза.

Жители Новороссийска, между тем, поддерживают опальную чиновницу.

- Много вопросов и нет ответов, просто освободить должность! Мэр Игорь Алексеевич , разберитесь в ситуации, да, понимаю, вышло за пределы муниципалитета и края, но меры должны быть обоснованы и справедливы, установите всех кто там был и накажите! А не так, что засветился один и пусть за всех отвечает, - считает местный активист Алексей Парфиненко.

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