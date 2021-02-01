Новый авиамаршрут Красная Поляна — Лагонаки запустили в Кавказском заповеднике

Фото предоставлено пресс-службой Кавказского заповедника. Автор: Сергей Трепет

Новый вертолетный маршрут Красная Поляна — Лагонаки запустили в Кавказском биосферном заповеднике. Он соединит два туристических центра: Красную Поляну в горном кластере Сочи и плато Лагонаки в Адыгее. Продолжительность полета всего 20 минут.

Маршрут стал результатом соглашения между руководством природоохранной территории и авиаперевозчиками.

Фото предоставлено пресс-службой Кавказского заповедника. Автор: Сергей Трепет

Из Красной Поляны в Лагонаки будут летать лицензированные авиакомпании. Ориентировочное время экскурсии 2-2,5 часа. В полете туристов будут сопровождать сотрудники Кавказского заповедника. Они познакомят гостей с природными и геологическим особенностями Западного Кавказа, его флорой и фауной.

В Лагонаки туристов ждет треккинг, беговые лыжи, снегоступы, и собачьи упряжки. Можно отправиться и на более продолжительную прогулку на снегоходах по Зимнему Абадзешу. Финал экскурсии - музей туриста.

Фото предоставлено пресс-службой Кавказского заповедника. Автор: Сергей Трепет

- Наши гости становятся все более требовательны к российскому турпродукту, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» директор заповедника Сергей Шевелев. – В данном случае мы объединили познавательный и эмоциональный компонент: во время полёта можно не только любоваться головокружительными пейзажами горных ландшафтов заповедника, но и узнать интересного о растениях и животных региона.

Фото предоставлено пресс-службой Кавказского заповедника. Автор: Сергей Трепет

В администрации Сочи высоко оценили новое предложение для туристов.

- Вертолетные экскурсии – одно из новых в Сочи. Практика показывает, что несмотря на относительно высокую стоимость, эта услуга востребован среди гостей курорта, - прокомментировала директор департамента курортов и туризма мэрии курорта Светлана Батяйкина. – Знакомство с объектом Всемирного наследия - биосферным заповедником - с высоты птичьего полёта в сопровождении профессиональных пилотов и инструкторов – достаточно заманчивая идея на мой взгляд.

Фото предоставлено пресс-службой Кавказского заповедника. Автор: Сергей Трепет

В пресс-службе заповедника уточнили, что траектория полета подбирается таким образом, чтобы не нарушать покой животных, но при этом, чтобы туристы смогли увидеть самые живописные панорамы.

Фото предоставлено пресс-службой Кавказского заповедника. Автор: Сергей Трепет

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на курорте стартует проект развития туризма для гостей с ограниченными возможностями здоровья «Гид мечты - инклюзивный туризм Сочи». Социально-значимый проект уже поддержал Кавказский заповедник. На первом этапе в карту инклюзивных маршрутов включили три объекта: дендрологический парк «Южные культуры», Хостинскую тисо-самшитовую рощу и экоцентр «Лаура».