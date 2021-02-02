Автомобиль судьи, насмерть сбившего велосипедиста, арестован

Судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский после ДТП. Фото предоставлено родственниками погибшего

«Land Cruiser» судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, который 7 апреля 2020 года протаранил велосипедиста Даниила Юханова, арестован и отправлен на экспертизу.

Напомним, 29-летний мужчина ехал в аптеку, когда сзади в него резко воткнулся судейский автомобиль. От удара он отлетел на несколько метров и подняться уже не смог. К парню подбежали прохожие, а водитель внедорожника дал по газам. От многочисленных травм молодой мужчина почти сразу впал в кому. Спустя четыре месяца он умер в больнице, не приходя в сознание.

- У Данила был перелом основания свода черепа, открытая черепно-мозговая травма, - рассказывают родственники.

Свидетели драмы вызвали полицейских и скорую. Они же, к счастью, запомнили номера машины. От "крузака" на месте аварии остались следы - накладка с правого зеркала и подкрылок. Трагедия попала на уличные камеры видеонаблюдения.

Надо отдать должное полицейским, в считанные минуты автомобиль нарушителя они нашли на соседней улице. Когда выяснилось, кто им управлял, правоохранители оторопели. Судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский отпираться не стал. Но на опросе, посмотрев видео момента аварии, сказал, что не помнит столкновения.

Дело о смертельном ДТП с участием автомобиля судьи Краснодарского краевого суда в конце прошлого года было передано в центральный аппарат СКР с формулировкой - для объективного расследования. И сейчас по нему назначены новые экспертизы.

- Почти год судья, который не отрицает, что был за рулем в тот день, ездил на этом автомобиле. Поэтому следов ДТП там вполне могло уже не остаться, - считает адвокат потерпевших Алексей Иванов.

К слову, в Краснодарском краевом суде, где работает Юрий Захарчевский, о произошедшем известно.

- Расследование уголовного дела продолжается. А по его результатам будет приниматься решение, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе инстанции.