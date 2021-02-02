Что случилось со знаковым кинотеатром «Болгария» в Краснодаре

Фото: krd.ru.

Кинотеатр «Болгария» в Краснодаре перепрофилируют. Напомним, что это учреждение культуры было построено в краевом центре более полвека назад, в 1967 году. «Болгарией» широкоформатный кинотеатр на 600 мест окрестили в честь дружественной страны соцлагеря. Рядом был установлен памятник болгарскому революционеру и антифашисту Георгию Димитрову.

Теперь в здании кинотеатра планируют разместить молодежный Центр. Дело в том, что в декабре 2020 года закончился срок аренды помещения. Здание перешло в муниципальную собственность. По решению мэра Евгения Первышова, после капремонта здесь расположится молодежный Центр, с киноконцертным залом, коворкинг-зоной и студией звукозаписи.

Фото: krd.ru.

Предыстория такова. Помещение общей площадью 1 тыс. 350 кв. метров было сдано в аренду компании «Монитор» в 2000 году. Арендатор платил 31 тыс. 240 руб в месяц. За счет низкой стоимости аренды фирма отремонтировала кинотеатр. Но, 20 лет спустя, возникла необходимость обновить старый кинотеатр.

После расторжения договора аренды капитальный ремонт бывшего кинотеатра «Болгария» возьмет на себя администрация Краснодара.

- Здание кинотеатра «Болгария» снова вернулось в оперативное управление подразделения мэрии, - сообщил Антон Смертин.

В первую очередь, предстоит законсервировать объект, чтобы его состояние не ухудшилось, затем будет проведена полная экспертиза.

Фото: krd.ru.

Когда эти работы будут завершены, власти вместе с молодежью разработают проект нового общественного пространства.

- Надеемся, что в стенах центра будет возможность проводить репетиции музыкальных групп, записывать подкасты в студии звукозаписи, - поделилась планами и.о. начальника управления по делам молодежи мэрии Краснодара Виктория Гаркуша.

Фото: krd.ru.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что из кинотеатра «Болгарии» в Краснодаре сделают подобие «Дома пионеров».

Напомним, у жителей Черемушек и прилегающих к ним улиц много лет неизменным местом для кинопохода был один из самых старейших кинотеатров города - «Болгария». Его открыли 7 июня 1967 года. Старожилы города наверняка помнят, что тогда он назывался «Космос». Но в 1989 году кубанской столице «выпало» дружить с Болгарией, потому кинотеатр переименовали в честь этой страны соцлагеря.