«Отжигать в реальной жизни»: 77-летняя баба Катя из Ейска создаст Тик-Ток-хаус

Фото: скриншот tiktok.com/@superbusya

77-летняя Екатерина Горбунева из Ейска – известный блогер. Сейчас у женщины почти 400 тысяч подписчиков в Тик-Токе и четыре миллиона лайков. Удивительно, но она создала аккаунт всего полгода назад. Подписчики росли как на дрожжах.

Забавно, но недавно бабушка использовала кнопочный телефон и занималась хозяйством. Новую трубку купила после продажи первой рекламной интеграции на канале. Каждый ролик бабы Кати собирает от ста тысяч до миллиона просмотров.

За контент аккаунта Superbusya отвечает внучка – Алена Петрова. Она придумывает все: от идеи ролика до декораций. Ей же пришла идея создать первый на юге России Тик-Ток-хаус.

- После того, как бабушка стала популярной, люди писали в комментариях, что хотели бы отдохнуть в Ейске и познакомиться с Супербусей. – говорит внучка сайту «КП» – Кубань. – Так мы подумали, что можем превратить наш обычный гостевой дом в уютное местечко с акцентом на Tik Tok.

Екатерина Федоровна долго не думала – согласилась сразу. Перед этим бабушка случайно посмотрела выпуск о Тик-Ток-хаусах в России. Но сразу сказала, что хочет только сезонный гостевой дом.

- У нас не будет уклона только на совместную работу над Tik-Tok аккаунтами на протяжении долгого времени. Это будет творчество на отдыхе, погружение в атмосферу эдакого ситкома в жизни, – добавляет внучка.

Целевая аудитория будущего дома – семья с детьми до 17 лет. Взрослые посетят кулинарные семинары и застолья с Екатериной Федоровной, а дети научатся снимать и продвигать вирусный контент.

- Видео с Супербусей — лучший способ привлечь внимание новой аудитории! – убеждена Алена.

Аналогов у Тик-Ток-хауса бабы Кати нет. Зато уже есть желающие его посетить. Причем не только из России. Уже сейчас заявки на участие подали подписчики аккаунта из Израиля, Германии и Грузии. Неизвестна пока только стоимость проживания в гостевом доме. Она появится уже весной.

- Сейчас мы считаем расходы и думаем над опциями для туристов, – добавляет вкучка.

Первых гостей в Тик-Ток-хаусе ждут уже в мае. Это будут друзья семьи. Полностью дом заработает уже в июне.

- Каждый гость уедет с баночкой домашнего варенья и ткемали от Супербуси, – резюмирует Алена. – Но главное – это классный контент на телефоне.

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Свой аккаунт Екатерина Горбунёва завела всего два месяца назад, но уже сейчас за ней следят тысячи людей (читайте далее).