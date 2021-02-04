В Сочи раньше срока распустились магнолии

Магнолия Суланжа. Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

В Сочи теплым февральским солнцем, опережая график почти на месяц, уже распустились первые бутоны магнолии Суланжа и Кобус. Насколько активно будут раскрываться бутоны магнолии зависит от погоды: чем теплее, тем быстрее все дерево покроется розовыми цветами. И наоборот: внезапное похолодание может сказаться на цветении растений.

- В 2020 году магнолия Суланжа и магнолия Кобус распустились в начале марта, - прокомментировали необычное природное явление в пресс-службе Кавказского заповедника. - Между тем, по календарю цветения, эти виды обычно раскрывают бутоны в середине марта. Но, по мнению ученых, виной тому климатические изменения: теплая зима, засушливое и жаркое лето.

Специалисты подчеркивают, что весна на Черноморском побережье не всегда следует календарю. В последние годы ей предшествует очень мягкая южная зима, когда лишь два-три дня бывают холодными и снежными. Любые климатические изменения отражаются и на развитии растений.

Камелия японская. Фото: пресс-службы Кавказского заповедника.

Первый вестник сочинской весенней зимы - камелия японская. На курорте произрастает более пяти сортов этого растения. Они разняться цветом бутонов. Так, сейчас в парке Кавказского заповедника «Южные культуры» можно увидеть деревья, украшенные цветами от карминно-красных до снежно-белых. А еще розовые, пестрые, нежно-кремовые и нежно-желтые.

Камелия японская. Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

Выпустила ажурные цветы и трехцветная камелия. На одном кусте распустились одновременно темно-розовые, пестрые и кремовые бутоны. Откуда в парке появилось такое чудо природы? Специалисты пока не могут дать точного ответа на этот вопрос. Скорее всего, феномен стал результатом переопыления растущими рядом растениями.

Айва японская. Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

Еще один предвестник скорого обильного цветения в парке - айва японская. Нежные, но яркие цветы розовым облаком уже окутали кустарники.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи раньше срока распустились первоцветы. Но рвать краснокнижные цветы запрещено. Для предотвращения незаконного сбора растений в Сочи началась операция «Первоцвет». В усиленном режиме работают все участковые лесничества.

За сбор краснокнижных цветов физические лица будут оштрафованы на 2500-5000 рублей, должностные — на 15000 до 20000 рублей, а юридические лица — от 500 тыс. до 1 млн рублей.