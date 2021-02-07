Как выглядит дом «золотой судьи» Елены Хахалевой

Елена Хахалева. Фото: Российский государственный университет правосудия

Елена Хахалева, которую прозвали «золотой судьей» после пышной свадьбы дочери, живет в двухэтажном коттедже из красного кирпича. Дом стоит в неприметном переулочке недалеко от центра Краснодара. Строения в триста квадратов обнесены глухим высоким забором, на окнах – почти всегда закрытые роллеты, видимо, от лишних глаз.

Соседи прекрасно знают семью, но не общаются - говорят, что дома Хахалевых не бывает, утром уезжают, поздно вечером возвращаются. Даже о свадьбе, которая прогремела на всю страну, они узнали из СМИ. Традиционного выкупа на улице не было, и вереница сигналящих машин тоже не проезжала. По некоторым данным, молодожены для сборов и фотосессии заказывали номер в одном из отелей города.

Так выглядит дом «золотой судьи» Елены Хахалевой Фото: Вероника АЛЕКСАНДРОВА

Напомним, скандально известная судья из Краснодара Елена Хахалева, «прославившаяся» на всю страну непомерными расходами на свадьбу дочери, официально разжалована. Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение прекратить досрочно ее полномочия. Это случилось через три года после торжества с Николаем Басковым, Иосифом Кобзоном, Сосо Павлиашвили, Валерием Меладзе и Верой Брежневой.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что экс-сотрудница Краснодарского краевого суда Елеан Хахалева направляла в Верховный суд жалобу на свое увольнение, но ей отказали в восстановлении полномочий.