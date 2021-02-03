«Осталась без мантии»: Верховный суд отказал «золотой судье» Елене Хахалевой в восстановлении полномочий

Елена Хахалева. Фото: Российский государственный университет правосудия.

В конце 2020 года "золотая судья" Елена Хахалева вновь напомнила о себе. На этот раз экс-сотрудница Краснодарского краевого суда направила в Верховный суд новую жалобу на свое увольнение. Помимо работы, она лишена сейчас всех привилегий, полагающихся отставникам - солидного пенсиона, бесплатных коммунальных благ и отдыха за госсчет.

Апелляционная коллегия Верхового суда статус Елене Хахалевой не восстановила. Ранее принятое решение дисциплинарной коллегии признано законным, оно осталось без изменений.

- Рассмотрение жалобы прошло в отсутствие бывшей судьи, - уточнили в пресс-службе Верховного суда.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что данное решение не является окончательным — Елена Хахалева может обжаловать постановление в вышестоящей инстанции - в президиуме Верховного суда РФ.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в первой инстанции бывшей вершительнице судеб уже было отказано вернуть мантию или хотя бы звание и чин.

Напомним, как скандально известная судья из Краснодара Елена Хахалева, "прославившаяся" на всю страну непомерными расходами на свадьбу дочери, официально разжалована. 13 июля Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение прекратить досрочно ее полномочия. Несколько лет после того, как судья Хахалева танцевала с самыми дорогостоящими артистами российской эстрады, общественность пыталась привлечь ее то за левые доходы, то за поддельный диплом юриста. Но решающим в ее карьере стал вопрос трудовой дисциплины. Выяснилось, что не все судебные заседания судья посещала. Она просто просила коллег по составу отмечать свое присутствие, а сама улетала отдыхать за границу. При этом получала заработную плату.

Однако после судьбоносного заседания коллег по мантии, Елена Хахалева не сдалась. Судья подала апелляционную жалобу на решение коллегии в Верховный суд РФ.

Кроме того, Елена Хахалева публиковала открытое письмо. Все происходящее она назвала травлей и попыткой дискредитировать всю правоохранительную и судебную системы.