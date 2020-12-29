Под занавес года \\"золотая судья\\" Елена Хахалева вновь напомнила о себе. На этот раз экс-сотрудница Краснодарского краевого суда пойдет в Верховный суд с новой жалобой на свое увольнение. Помимо работы, она лишена сейчас всех привилегий,полагающихся отставникам - солидного пенсиона, бесплатных коммунальных благ и отдыха за госсчет.- Решение ВККС фактически усекает полномочия судьи как независимого представителя государственной власти и низводит судью до положения наемного работника. Но судья – это носитель государственной власти, – считает адвокат Хахалевой Людмила Александрова.Между тем, в первой инстанции бывшей вершительнице судеб уже было отказано вернуть мантию или хотя бы звание и чин.Напомним, скандально известная судья из Краснодара Елена Хахалева, \\"прославившаяся\\" на всю страну непомерными расходами на свадьбу дочери, официально разжалована. 13 июля Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение прекратить досрочно ее полномочия. Несколько лет после того, как судья Хахалева отплясала гопака с самыми дорогостоящими артистами российской эстрады, общественность пыталась привлечь ее то за левые доходы, то за поддельный диплом юриста. Но решающим в ее карьере, как бы мелко это ни звучало, стал вопрос трудовой дисциплины. Выяснилось, что не все судебные заседания судья посещала. Она просто просила коллег по составу отмечать свое присутствие, а сама улетала отдыхать за границу. При этом получала заработную плату.Однако после судьбоносного заседания коллег по мантии, Елена Хахалева не сдалась. Отправившись, по слухам, поправлять здоровье в Грузию, судья подала апелляционную жалобу на решение коллегии в Верховный суд РФ.- Она попытается там удержать под собой кресло судьи. И такие случаи бывали. У Елены Хахалевой есть шанс, - сообщил \\"КП\\"- Кубань\\" источник в окружении судьи.Примеры, когда за дисциплинарный проступок и даже с формулировкой \\"низкие моральные качества\\" восстанавливали в должности через подачу жалобы в Верховный суд, есть. Вспомнить хотя бы резонансную историю с судьей со Ставрополья Юрием Макаровым. Он попал в объектив камер, когда сам держал в объективе обнаженную девицу на автозаправке. И региональная, и Высшая судебные коллегии пришли к выводу, что судья опорочил себя этой \\"обнаженкой\\". Но в итоге Верховный суд отменил оба решения коллег и восстановил Макарова в статусе, поверив в то, что судья просто стал жертвой провокации. Правда, обелив себя перед коллегами, к работе в системе он все равно не вернулся.Что касается Елены Хахалевой, то она тоже предпринимала попытки сделать ход конем, опубликовав открытое письмо. Все происходящее она назвала травлей и попыткой дискредитировать всю правоохранительную и судебную системы. Но отклика у коллег ее откровения не нашли. И даже, наоборот, как будто ускорили процесс расставания.