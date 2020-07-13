«Золотую» судью Елену Хахалеву лишили статуса и работы

Высшая квалификационная коллегия разжаловала скандально известную судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.

- Решение официально пока не опубликовано. Но оно скоро станет публичным, - сообщил источник "КП"-Кубань" в окружении судьи. - Работать Елена Хахалева судьей больше не будет.

Проверки в отношении Хахалевой за последние три года проводились неоднократно. Но только с приходом нового председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова, возник интерес к профессиональным компетенциям Елены Хахалевой в Совете судей, а потом и в ВККС.

Судя по всему, вопрос трудовой дисциплины и стал в ее карьере решающим.

- В отношении Елены Хахалевой проводилась проверка. Она выявила ряд нарушений в плане организации судебного процесса в бытность ее председателем коллегии по административным делам в Краснодарском краевом суде. Выяснилось, что не все судебные заседания судья посещала. Она просто просила коллег по составу отмечать свое присутствие, а сама улетала отдыхать за границу. При этом получала заработную плату, - сообщал источник "КП" - Кубань".

Надо сказать, что Елена Хахалева, "прославившаяся" на всю страну летом 2017 года после шикарной свадьбы своей дочери с приглашенными звездами шоу-бизнеса, долго сопротивлялась учести быть изгнанной из судейского сообщества. На заседания коллегии она не являлась несколько раз, сказавшись больной. В перерывах между больничными Елена Хахалева опубликовала Открытое письмо, где воззвала защитить ее от травли.

После этого появились предположения, что своим публичным письмом по поводу гонений судья могла вызвать еще больший гнев сообщества. В нем она обратилась за защитой «судей, прокуроров и иных должностных лиц от информационного шантажа» и заявила, что сама подверглась ему, когда вынесла решение против интересов одной из бизнес-структур. Правда, несмотря на заявленную откровенность письма, название структуры, заинтересованной в ее «шантаже», Елена Хахалева все-таки не озвучила. Тогда как открыто заявила, что действующий председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов делает все для ее отставки.

Но, судя по всему, подано обращение было неспроста.

- Решение ВККС касается нарушений в работе. Этические моменты, связанные с откровениями Елены Хахалевой, совсем не причем! Хотя такой способ возвестить о своих проблемах в закрытом судейском сообществе крайне не приветствуется. И попытку в очередной раз спасти свою репутацию, а главное - свой статус судьи и привилегии, осудили все, - подтвердил догадки источник "КП" - Кубань".

Напомним, уже 2 года общественности не дает покоя образование краснодарской судьи почти также, как не дает покоя происхождение денег на роскошную свадьбу ее дочери.

В августе 2017 года «КП» - Кубань» получила ответ из КубГАУ, сразу после громкой свадьбы ее дочери с замруководителя одного из краснодарских следственных отделов СК. Тогда «Комсомолка» выяснила, что Елена Хахалева окончила Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция» в 2000 году. Ее судейская карьера началась, по нашим сведениям, аккурат по окончании вуза. И поступила на этот факультет она уже имея высшее образование по специальности «Биология».

Важно, что после очередного всплеска интереса к происхождению дипломов Елены Хахалевой, Сухумский государственный университет в Тбилиси, ранее отказывающий в комментариях СМИ, подтвердил наконец легальность своего документа об образовании, выданного будущей судье. И тем самым поставил точку в спорах об этом.

Однако при этом Елена Хахалева начала стремительно терять влияние в Краснодарском краевом суде. И более того, отставку бывшего председателя Александра Чернова тоже связывают с ее именем (они не кровная, но родня).

Сначала судью Хахалеву вывели из состава президиума краевого суда, а затем она перестала быть председателем коллегии по административным делам. Нынешнее назначение председателем научно-консультативного состава в юридических кругах тоже называют ролью что-то вроде свадебного генерала в апелляционной инстанции.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На свадьбе дочери кубанской судьи за два миллиона долларов пели Басков, Меладзе, Кобзон и Брежнева

«Свадьба века», которую по беглым прикидкам оценили в два миллиона долларов, играла Елена Хахалева, судья Краснодарского краевого суда, которая является еще и членом президиума Краснодарского краевого суда и заместителем председателя. Точнее, эта служительница Фемиды выдавала замуж дочь Софью. Избранником девушки стал сотрудник Следственного комитета края Вадим (читайте далее)

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