Источник «КП»: «Откровения "золотой судьи" Елены Хахалевой - не причина дисциплинарки. Это последняя попытка удержать кресло»

В Совете судей РФ озвучили итоги проверки деятельности скандально известной судьи Елены Хахалевой.

- Коллегия усмотрела признаки дисциплинарного проступка, - гласит итоговое решение от 10 марта.

Однако, что за дисциплинарный проступок совершила судья, не сообщается. После этого появились предположения, что гнев коллег Елена Хахалева могла вызвать своим публичным письмом к президенту по поводу гонений. В нем она обратилась за защитой «судей, прокуроров и иных должностных лиц от информационного шантажа» и заявляет, что сама подверглась ему, когда вынесла решение против интересов одной из бизнес-структур. Правда, несмотря на заявленную откровенность письма, название структуры, заинтересованной в ее «шантаже», Елена Хахалева все-таки не озвучивает. Тогда как открыто говорит, что действующий председатель Краснодарского краевого суда Александр Шипилов требует ее отставки.

Но, судя по всему, подано обращение было неспроста.

- К тому моменту, когда «Коммерсантъ» опубликовал Открытое письмо Елены Хахалевой, в Совете судей РФ завершилась проверка материалов, которые поступили из Краснодарского краевого суда. Касались они ее деятельности на посту председателя коллегии по административным делам, - сообщил "КП" - Кубань" источник в инстанции.

Тогда, напомним, вскрылся факт, что не все судебные заседания судья посещала. Она просто просила коллег по составу отмечать свое присутствие, а сама улетала отдыхать за границу. Был и еще ряд нарушений. Известно даже, что на заседание в Совет судей вызвали и коллег Хахалевой по мантии, а также бывшего начальника отдела кадров судебного департамента Краснодарского края Светлану Грекову. По всей видимости, она должна была ответить на вопрос, находилась ли официально в отпуске судья Хахалева, когда без нее рассматривались дела.

Ответы на все вопросы были получены, и в СМИ появилось скандальное обращение "золотой судьи" Елены Хахалевой.

- Решение Совета судей касается нарушений в работе. Этические моменты, связанные с откровениями Елены Хахалевой, совсем не причем! Хотя такой способ возвестить о своих проблемах в закрытом судейском сообществе крайне не приветствуется. И попытку в очередной раз спасти свою репутацию, а главное - свой статус судьи и привилегии, осудили все, - подтвердил догадки источник "КП" - Кубань".

Видимо, за всем этим последует-таки отставка...

Напомним, уже 2 года общественности не дает покоя образование краснодарской судьи почти также, как не дает покоя происхождение денег на роскошную свадьбу ее дочери.

В августе 2017 года «КП» - Кубань» получила ответ из КубГАУ, сразу после громкой свадьбы ее дочери с замруководителя одного из краснодарских следственных отделов СК. Тогда «Комсомолка» выяснила, что Елена Хахалева окончила Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция» в 2000 году. Ее судейская карьера началась, по нашим сведениям, аккурат по окончании вуза. И поступила на этот факультет она уже имея высшее образование по специальности «Биология».

Важно, что после очередного всплеска интереса к происхождению дипломов Елены Хахалевой, Сухумский государственный университет в Тбилиси, ранее отказывающий в комментариях СМИ, подтвердил наконец легальность своего документа об образовании, выданного будущей судье. И тем самым поставил точку в спорах об этом.

Однако при этом Елена Хахалева начала стремительно терять влияние в Краснодарском краевом суде. И более того, отставку бывшего председателя Александра Чернова тоже связывают с ее именем (они не кровная, но родня).

Сначала судью Хахалеву вывели из состава президиума краевого суда, а затем она перестала быть председателем коллегии по административным делам. Нынешнее назначение председателем научно-консультативного состава в юридических кругах тоже называют ролью что-то вроде свадебного генерала в апелляционной инстанции.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На свадьбе дочери кубанской судьи за два миллиона долларов пели Басков, Меладзе, Кобзон и Брежнева

«Свадьба века», которую по беглым прикидкам оценили в два миллиона долларов, играла Елена Хахалева, судья Краснодарского краевого суда, которая является еще и членом президиума Краснодарского краевого суда и заместителем председателя. Точнее, эта служительница Фемиды выдавала замуж дочь Софью. Избранником девушки стал сотрудник Следственного комитета края Вадим (читайте далее)

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