Совет судей РФ: «золотая судья» Хахалева проштрафилась

Об этом сообщается на официальном сайте Совета судей Российской Федерации. 10 марта состоялось заседание дисциплинарной комиссии, на котором члены Совета рассмотрели обращение председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова. Случилось это после того, как Елена Хахалева обратилась с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой защитить ее от травли в СМИ.

- По итогам рассмотрения Дисциплинарная комиссия Совета судей Российской Федерации единогласно приняла решение о наличии в действиях судьи Хахалевой Е.В. признаков дисциплинарного проступка, - говорится в сообщении.

Однако не уточняется, в чем проштрафилась судья Хахалева и какое наказание ее ожидает.

Напомним, ранее Елену Хахалеву вызвали на ковер. Однако на заседание дисциплинарной коллегии она не приехала, назвавшись больной. В Верховной коллегии планировалось задать служительнице Фемиды несколько вопросов.

- В отношении Елены Хахалевой проводилась проверка. Она выявила ряд нарушений в плане организации судебного процесса в бытность ее председателем коллегии по административным делам в Краснодарском краевом суде. Выяснилось, что не все судебные заседания судья посещала. Она просто просила коллег по составу отмечать свое присутствие, а сама улетала отдыхать за границу, - сообщал "КП" - Кубань" источник из окружения судьи.

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