2020-03-06T16:15:05+03:00
Общество

Криминолог, правовед: «Золотая судья» Хахалева лукавит, призывая спасать независимость Фемиды в своем лице

В студии радио «Комсомольская правда» доктор юридических наук Яков Гилинский рассказал и о своем мнении по поводу возвращения смертной казни и легализации проституции [подкаст]
Ева МУР@kp_kuban
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Яков ГилинскийЯков ГилинскийФото: Виталий КАРНАУХ
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Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала открытое обращение к президенту, в котором просит создать «действенную систему защиты судей, прокуроров и иных должностных лиц от информационного шантажа». Она сетует на то, что федеральные судьи становятся объектами мощных информационных атак, после принятых решений, «неугодных отдельным представителям бизнес-элит» и просит защитить независимость судей.

- Независимость судей – основной и важнейший принцип функционирования государства, и эта независимость должна сохраняться! - цитирует скандально известную служительницу Фемиды «Коммерсантъ».

Однако известный ученый-криминолог, профессор, доктор юридических наук Яков Гилинский в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что независимость судов в России эфемерна.

Гость в студии: правовед о смертной казни и легализации проституции - Краснодар

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- Простой пример приведу. Мой хороший знакомый, кандидат юридических наук многие годы был федеральным судьей, - заявил правовед. - Но сказал, что вынужден уйти в отставку, потому что по каждому делу обязан советоваться. Если дело не очень громкое, говорит он, я должен консультироваться с председателем суда, если дело резонансное — то с вышестоящим судом. О какой независимости может идти речь?! Это лукавство.

И вопреки убеждениям, это проблема не только кубанского правосудия.

- Я не исследовал в этом смысле местную Фемиду, но озвученные проблемы свойственны всем судам в России. Это общая беда. В известной степени, существуют факты мздоимства судьями. И многочисленные уголовные дела на представителей судейского сообщества возбуждают, - пояснил ученый. - Это факты, а не "атаки СМИ" (из Открытого письма Е. Хахалевой).

Напомним, в конце января стало известно, что скандально известную судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву вызвали на заседание дисциплинарной комиссии в Верховную коллегию. Тогда она сослалась на нездоровье и не явилась. Однако процесс запущен и не исключено, что в итоге Хахалева может не только лишиться своего поста, но и всех привилегий, полагающихся судье в отставке.

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ЯКОВОМ ГИЛИНСКИМ В ПОДКАСТЕ РАДИО "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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