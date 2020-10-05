Верховный суд признал законным решение об увольнении: «золотая судья» Елена Хахалева уволена

Елена Хахалева. Фото: Российский государственный университет правосудия.

Верховный суд признал законным увольнение судьи судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой за 128 прогулов. В судебной инстанции уточнили, что она на заседании не присутствовала, так как находится на лечении в стационаре.

- Суд постановил отказать в удовлетворении жалобы Елены Хахалевой на решение Высшей квалификационной коллегии судей - уточнили в пресс-службе суда.

5 октября Верховный суд РФ в дисциплинарной коллегии рассмотрел жалобу "золотой судьи" Елены Хахалевой. В ней содержались претензии служительницы Фемиды по поводу ее увольнения с поста и лишения статуса и льгот. Судья подала апелляционную жалобу на решение коллегии в Верховный суд РФ.

Напомним, что скандально известная судья из столицы Кубани Елена Хахалева, прославилась на всю страну несоизмеримыми расходами на свадьбу дочери. «Золотую судью» официально разжаловали. 13 июля Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение прекратить досрочно ее полномочия.

Общественность Краснодарского края пыталась привлечь ее то за левые доходы, то за поддельный диплом юриста. Но решающим в ее карьере, как бы мелко это ни звучало, стал вопрос трудовой дисциплины. Выяснилось, что не все судебные заседания судья посещала. У Хахалевой за 128 прогулов.

Как выяснилось она просила коллег отмечать присутствие, а сама улетала отдыхать за границу. При этом зарплату судья получала.

Ранее сообщалось, что Елена Хахалева опубликовав открытое письмо. Все происходящее она назвала травлей и попыткой дискредитировать всю правоохранительную и судебную системы. Но поддержку коллег признания не нашли.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На свадьбе дочери кубанской судьи за два миллиона долларов пели Басков, Меладзе, Кобзон и Брежнева

«Свадьба века», которую по беглым прикидкам оценили в два миллиона долларов, играла Елена Хахалева, судья Краснодарского краевого суда, которая является еще и членом президиума Краснодарского краевого суда и заместителем председателя. Точнее, эта служительница Фемиды выдавала замуж дочь Софью. Избранником девушки стал сотрудник Следственного комитета края Вадим (читайте далее).

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