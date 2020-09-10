«Золотая судья» Елена Хахалева поборется за мантию 5 октября

Елена Хахалева. Фото: Российский государственный университет правосудия

Меньше, чем через месяц, пятого октября, Верховный суд РФ рассмотрит жалобу "золотой судьи" (или уже все-таки нет) Елены Хахалевой. В ней она озвучила претензии по поводу своего увольнения с поста и лишения статуса и льгот.

- Дело назначено к рассмотрению в дисциплинарной коллеги на 5 октября в 10.30, - пояснили в пресс-службе суда.

Напомним, скандально известная судья из Краснодара Елена Хахалева, "прославившаяся" на всю страну непомерными расходами на свадьбу дочери, официально разжалована. 13 июля Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение прекратить досрочно ее полномочия. Несколько лет после того, как судья Хахалева отплясала гопака с самыми дорогостоящими артистами российской эстрады, общественность пыталась привлечь ее то за левые доходы, то за поддельный диплом юриста. Но решающим в ее карьере, как бы мелко это ни звучало, стал вопрос трудовой дисциплины. Выяснилось, что не все судебные заседания судья посещала. Она просто просила коллег по составу отмечать свое присутствие, а сама улетала отдыхать за границу. При этом получала заработную плату.

Однако после судьбоносного заседания коллег по мантии, Елена Хахалева не сдалась. Отправившись, по слухам, поправлять здоровье в Грузию, судья подала апелляционную жалобу на решение коллегии в Верховный суд РФ.

- Она попытается там удержать под собой кресло судьи. И такие случаи бывали. У Елены Хахалевой есть шанс, - сообщил "КП"- Кубань" источник в окружении судьи.

Примеры, когда за дисциплинарный проступок и даже с формулировкой "низкие моральные качества" восстанавливали в должности через подачу жалобы в Верховный суд, есть. Вспомнить хотя бы резонансную историю с судьей со Ставрополья Юрием Макаровым. Он попал в объектив камер, когда сам держал в объективе обнаженную девицу на автозаправке. И региональная, и Высшая судебные коллегии пришли к выводу, что судья опорочил себя этой "обнаженкой". Но в итоге Верховный суд отменил оба решения коллег и восстановил Макарова в статусе, поверив в то, что судья просто стал жертвой провокации. Правда, обелив себя перед коллегами, к работе в системе он все равно не вернулся.

Что касается Елены Хахалевой, то она тоже предпринимала попытки сделать ход конем, опубликовав открытое письмо. Все происходящее она назвала травлей и попыткой дискредитировать всю правоохранительную и судебную системы. Но отклика у коллег ее откровения не нашли. И даже, наоборот, как будто ускорили процесс расставания.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На свадьбе дочери кубанской судьи за два миллиона долларов пели Басков, Меладзе, Кобзон и Брежнева

«Свадьба века», которую по беглым прикидкам оценили в два миллиона долларов, играла Елена Хахалева, судья Краснодарского краевого суда, которая является еще и членом президиума Краснодарского краевого суда и заместителем председателя. Точнее, эта служительница Фемиды выдавала замуж дочь Софью. Избранником девушки стал сотрудник Следственного комитета края Вадим (читайте далее)

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