Где сделать прививку от коронавируса в Краснодаре: все мобильные пункты вакцинации

Вакцину в Краснодаре получат все желающие - каждую неделю на Кубань поставляют заветный препарат «Спутник-V». А сделать прививку в городе можно как в поликлинике по месту жительства, так и в мобильных пунктах вакцинации. Их в Краснодаре пять (список смотрите ниже). Кстати, два из них – это специальные грузовики минздрава, оборудованные всей необходимой техникой. В них можно получить заветную вакцину с 10 утра и до 17 вечера. Собственно, все мобильные пункты по этому время и работают. Прежде чем уколоться, медики дают заполнить специальные бланки, спрашивают о перенесенных болезнях, о хронических недугах и аллергических реакциях на различные препараты. А еще врачи отвечают на все вопросы и советуют, что делать после прививки.- В Краснодарском крае уже привито уже более 41 000 человек - это больше, чем заразилось за весь период пандемии, - говорят в министерстве здравоохранения Кубани. – Каждый день только на базе мобильных пунктов в Краснодаре прививаются в среднем 300 человек. Всего же тут «укололись» порядка 3 000 человек.БУДЬ В КУРСЕГде уколоться в КраснодареПолучить вакцину можно в любой из поликлиник города, а также в мобильных пунктах. Вот их адреса:1. Торговый центр «Красная площадь», улица Дзержинского, 100. Здесь возле входа в ТРЦ стоит машина минздрава.2. Торговый центр «Красная площадь», улица Дзержинского, 100. На втором этаже торгово-развлекательного комплекса тоже есть мобильный пункт.2. Главная городская площадь3. Центр медицинской профилактики, ул. Трамвайная, 54. ТРЦ «СБС», улица, Уральская, 79/1, третий этаж.Время работы – с 10:00 до 17:00 без перерыва и выходныхЧИТАЙТЕ ТАКЖЕполный список адресов, где можно сделать прививку в Краснодарском крае В Краснодарском крае для массовой вакцинации жителей от коронавирусной инфекции определены 97 медучреждений (продолжение)