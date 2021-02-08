Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Где сделать прививку от коронавируса в Краснодаре: все мобильные пункты вакцинации

Публикуем адреса, где сделать прививку от коронавируса в Краснодаре
Варвара ДЫМ
КомментироватьОставить комментарий
В Краснодаре прививку от коронавируса можно сделать в мобильных пунктах

В Краснодаре прививку от коронавируса можно сделать в мобильных пунктах

Фото: