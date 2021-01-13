В Краснодарском крае для массовой вакцинации жителей от коронавирусной инфекции определены 97 медучреждений. В регион уже поступили почти 19 тыс. доз вакцины. Более 200 тыс. доз край планирует получить до февраля.Вакцинация в Краснодарском крае началась в сентябре. Первыми начали прививать медработников инфекционных госпиталей.- В крае обеспечили все условия для приема, хранения и транспортировки вакцины. Как только крупная партия вакцины поступит к нам, начнем прививать всех желающих, – прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.На сегодняшний день от опасной инфекции привились уже 9,8 тыс. человек. В том числе 2,4 тыс. прошли полный курс вакцинации.Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день. В первую очередь необходимо сделать прививки работникам медицинских и образовательных учреждений, сотрудникам полиции, работникам общественного транспорта и торговли. Кроме того, первоочередная вакцинация предусмотрена для соцработников, специалистов сервиса, сферы услуг и банковским служащим.Чтобы сделать прививку, нужно предварительно позвонить в медучреждение и пройти врачебный осмотр.В Сочи более 1 тысячи горожан привились от COVID-19. Они прошли два этапа вакцинации от коронавируса. В Сочи вакцинация от COVID-19 стартовала с декабря. Вначале двухкомпонентную векторную вакцину «Спутник V» ввели медикам, педагогам и соцработникам.Все желающие сделать прививку могут обратиться к участковому терапевту в поликлинику по месту жительства.Вакцина противопоказана людям с тяжелыми аллергиями, хроническими заболеваниями в стадии обострения, а также беременным или кормящим женщинам.КОНКРЕТНОГБУЗ «Городская больница Анапы» МЗ КК353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, д. 24ГБУЗ «Белореченская ЦРБ» МЗ КК352630, Россия, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, улица Толстого, 160ГБУЗ «Городская поликлиника города-курорта Геленджик» МЗ КК353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, улица Кирова, 20ГБУЗ «Городская больница г. Горячий Ключ» МЗ КК353290, Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Пушкина,3, корпус 1. Городская поликлиникаГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК353690, Россия, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, улица Победы, д 97, Поликлиническое отделение 1ГБУЗ «Городская поликлиника № 19 города Краснодара» МЗ КК350051, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Офицерская, 33ГБУЗ «Городская поликлиника № 25 г. Краснодара» МЗ КК350089, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Платановый Бульвар, 10АГБУЗ «Городская поликлиника № 5 города Краснодара» МЗ КК350004, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица им. Калинина, 243ГБУЗ «Городская поликлиника № 7 города Краснодара» МЗ КК350063, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица им. Пушкина, 51ГБУЗ \\"Городская поликлиника № 4 города Краснодар\\" МЗКК350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица им. Гоголя, 91ГБУЗ «Городская поликлиника № 3 города Краснодара» МЗ КК350001, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Ставропольская, 142ГБУЗ «Городская поликлиника № 10 г. Краснодара» МЗ КК350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Коммунаров, дом 229ГБУЗ «Городская поликлиника № 1 города Краснодара» МЗ КК350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Красная, дом 50ГБУЗ «Городская поликлиника № 12 г. Краснодара» МЗ КК350039, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица им. Вавилова Н.И., 9ГБУЗ «Городская поликлиника № 16 города Краснодара» МЗ КК350072, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Московская, дом 66ГБУЗ «Городская поликлиника № 13 города Краснодара» МЗ КК350087, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица им Силантьева Ю.В., дом 76/1Гбуз \\"НИИ- Красевая клиническая больница № 1 имени проф. С.В. Очаповского\\" МЗКК350086, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская , д.140ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 г. Краснодара»350062, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица им Атарбекова, 27ГБУЗ «Городская поликлиника № 22 г. Краснодара» МЗ КК350044, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица им Калинина, дом 13, литер АГБУЗ «Городская поликлиника № 14 г. Краснодара» МЗ КК350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица им. Толбухина, 81ГБУЗ «Городская поликлиника № 8 г. Краснодара» МЗ КК350031, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица 3-я Целиноградская, дом 1ГБУЗ «Городская поликлиника № 11 г. Краснодара» МЗ КК350002, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Садовая (Пашковский жилой массив тер.), 9ГБУЗ «Городская поликлиника № 15 города Краснодара» МЗ КК350075, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица им Селезнева, 94ГБУЗ «Городская поликлиника № 17 г. Краснодара» МЗ КК350080, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Симферопольская, 16ГБУЗ «Старокорсунская участковая больница города Краснодара» МЗ КК350908, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, станица Старокорсунская, улица им. Ленина, 82ГБУЗ «Городская поликлиника № 27 города Краснодара» МЗ КК350061, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица им. Дмитрия Благоева, 16ГБУЗ «Городская больница г. Кропоткина» МЗ КК352389, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, переулок Восточный, дом 62ГБУЗ «Лабинская ЦРБ» МЗ КК352500, Россия, Краснодарский край, г. Лабинск, улица Пирогова, 1ГБУЗ «Городская поликлиника № 3 города Новороссийска»353902, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, 84ГБУЗ «Городская поликлиника № 5 города Новороссийска» МЗ КК353913, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 46ГБУЗ «Городская поликлиника № 1 города Новороссийска» МЗ КК353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, улица Анапское шоссе 1/3ГБУЗ «Амбулатория № 1 города Новороссийска» МЗ КК353960, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, село Цемдолина, переулок Восточный, 16ГБУЗ «Городская поликлиника № 7 города Новороссийска» МЗ КК353970, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, поселок Верхнебаканский, улица Титановская, дом 22ГБУЗ «Городская поликлиника № 6 города Новороссийска» МЗ КК353991, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, село Гайдук, улица Ясельная, 4ГБУЗ «Городская больница № 2 г. Новороссийска» МЗ КК353995, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, село Абрау-Дюрсо, улица Островского, 1 АГБУЗ «Амбулатория № 2 г. Новороссийска» МЗ КК353982, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, станица Натухаевская, улица Красная, 67АГБУЗ «Городская больница № 4 г. Новороссийска» МЗ КК353983, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, станица Раевская, улица Красная, 48ГБУЗ \\"Городская поликлиника № 2 г. Новороссийска» МЗ КК353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Пролетарская, д. 7ГБУЗ \\"Краевая больница № 4\\" министерства здравоохранения Краснодарского края354340, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Кирова, д. 50ГБУЗ «Городская поликлиника № 2 города Сочи» МЗ КК354382, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, улица Гудаутская, дом 7ГБУЗ «Городская больница № 8 города Сочи» МЗ КК354392, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, поселок городского типа Красная Поляна, улица Турчинского, 24ГБУЗ «Городская больница №1 города Сочи» МЗ КК354216, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, улица Энтузиастов, 17ГБУЗ «Городская поликлиника № 4 города Сочи» МЗ КК354207, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Армавирская, д. 108АГБУЗ «Городская больница № 3 города Сочи» МЗ КК354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Самшитовая, 4ГБУЗ «Городская поликлиника №3 города Сочи» МЗ КК354024, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, улица Мацестинская, 9ГБУЗ «Городская бльница № 4 города Сочи» МЗ КК354057, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, улица Туапсинская, дом 1ГБУЗ «Городская поликлиника № 1 города Сочи» МЗ КК354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, улица Конституции СССР, 24ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница № 1» МЗ КК352800, Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, улица Армавирская, 2ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК353320, Россия, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, улица Мира, 1ГБУЗ «Центральная районная больница Апшеронского района» МЗКК352693, Россия, Краснодарский край, Апшеронский район, г. Апшеронск, улица Социалистическая, дом 1ГБУЗ «Белоглинская ЦРБ» МЗ КК353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, улица Октябрьская, 266ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» МЗ КК352750, Россия, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст-ца Брюховецкая, ул. Ленина, д. 72ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» МЗ КК353100, Россия, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, улица Северная, 7ГБУЗ «Гулькевичская ЦРБ» МЗ КК352190, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, улица Комсомольская, 182ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК353204, Россия, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Кирпичная, 55аГБУЗ «Кавказская ЦРБ» МЗ КК352140, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, ст-ца Кавказская, улица Ленина, д.160ГБУЗ «Калининская ЦРБ» МЗ КК353780, Россия, Краснодарский край, Калининский район, ст-ца Калининская, ул. 40 лет Октября, д. 33ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Каневская, улица Больничная, 108ГБУЗ «Кореновская ЦРБ» МЗ КК353180, Россия, Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, улица Павлова, 19ГБУЗ «Красноармейская ЦРБ» МЗ КК353800, Россия, Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК353380, Россия, Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, улица Горная, 11ГБУЗ «Крыловская ЦРБ» МЗ КК352080, Россия, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Крыловская, улица Первомайская, 84ГБУЗ «Курганинская ЦРБ» МЗ КК352430, Россия, Краснодарский край, Курганинский район, г. Курганинск, улица Матросова, здание 231ГБУЗ «Кущевская ЦРБ» МЗ КК352030, Россия, Краснодарский край, Кущевский район, ст-ца Кущевская, улица Ленина, 2ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» МЗ КК353740, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, ст-ца Ленинградская, улица им. 302 Дивизии, 24ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК352570, Россия, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Мостовской, улица Первомайская, 111-аГБУЗ \\"Новокубанская ЦРБ\\" МЗКК352241, Россия, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, улица К. Маркса, дом 59ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» МЗКК353020, Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, улица Ленина, 86ГБУЗ «Отрадненская ЦРБ» МЗ КК352290, Россия, Краснодарский край, Отрадненский район, ст-ца Отрадная, ул. Ленина, 11ГБУЗ «Павловская ЦРБ» МЗ КК352040, Россия, Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Первомайская, д. 14ГБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ им. Кравченко Н. Г.» МЗ КК353860, Россия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, улица Комиссара Шевченко, 99ГБУЗ «Северская ЦРБ» МЗ КК353240, Россия, Краснодарский край, Северский район, ст-ца Северская, улица Базарная, 15ГБУЗ «Славянская ЦРБ» МЗ КК353560, Россия, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, улица Совхозная, 100ГБУЗ «Староминская ЦРБ» МЗ ККне 353600, Россия, Краснодарский край, Староминский район, ст-ца Староминская, улица Красная, 3ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» МЗ КК352360, Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, улица Садовая, 1ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ» МЗ КК353500, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, улица Таманская, 69 аГБУЗ \\"Тимашевская ЦРБ\\" МЗ КК352700, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, улица Братская , 123ГБУЗ «Туапсинская ЦРБ № 4» МЗ КК352825, Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шаумян , улица Шаумяна, 1ГБУЗ «Туапсинская ЦРБ № 2» МЗ КК352855, Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский , улица Речная, 2ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК352330, Россия, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, улица Пролетарская, дом 1ГБУЗ «Успенская ЦРБ» МЗ КК352450, Россия, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, улица Крупской, 35ГБУЗ «Щербиновская ЦРБ» МЗ КК353620, Россия, Краснодарский край, Щербиновский район, ст-ца Старощербиновская, улица Красная, 69ГБУЗ «Тихорецкая ЦРБ» МЗ КК352120, Россия, Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, улица Московская, 170ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 города Краснодара» МЗ КК350915, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, станица Елизаветинская, улица Новая, дом 46ГБУЗ \\"Туапсинская районная больница № 3\\" министерства здравоохранения Краснодарского края352800, Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 14ГБУЗ \\"Городская больница города Армавира\\" министерства здравоохранения Краснодарского края352900, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, улица Энгельса, дом 2