В Краснодарском крае для массовой вакцинации жителей от коронавируса определены 97 больниц и поликлиник. Регион получил уже почти 19 тыс. доз вакцины. Более 200 тыс. доз край ожидает до февраля. Прививку от коронавируса кубанцам делают бесплатно и добровольно.- В крае обеспечили все условия для приема, хранения и транспортировки вакцины. Как только крупная партия вакцины поступит к нам, начнем прививать всех желающих, – прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.Прививки от опасной инфекции в регионе получили уже 9,8 тыс. жителей. В том числе - 2,4 тыс. прошли полный курс вакцинации.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что вакцинация проходит в два этапа. Промежуток между прививками составляет 21 день. Препарат позволяет сформировать иммунитет, чтобы не заболеть в этот период. Это важно не только для собственного здоровья, но и здоровья близких, особенно пожилого возраста.