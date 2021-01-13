В Сочи вакцинация от COVID-19 стартовала с декабря. Вначале двухкомпонентную векторную вакцину «Спутник V» ввели медикам, педагогам и соцработникам.– Все желающие сделать прививку могут обратиться к участковому терапевту в поликлинику по месту жительства, – сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела координации медицинской помощи в Сочи Александр Лебедев.Вакцина противопоказана людям с тяжелыми аллергиями, хроническими заболеваниями в стадии обострения, а также беременным или кормящим женщинам.Вакцина продолжает поступать в лечебно-профилактические учреждения города Сочи.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани определили около 100 медучреждений для массовой вакцинации от COVID-19. В крае обеспечили все условия для приема, хранения и транспортировки вакцины.