Да, во властных кабинетах кубанских городов и даже самых отдаленных районов теперь не подремлешь. На каждую проблему, заявленную жителями местным властям, придется не только кивать, но и вникать. Иначе в конце года можно оказаться в хвосте рейтинга среди глав.Такой анализ департамент внутренней политики во главе с энергичным Игорем Чагаевым решил проводить теперь как минимум ежегодно.Итак, за 2020 года в аутсайдерах по работе с обращениями граждан оказались Северский, Брюховецкий, Курганинский, Усть-Лабинский и Горячеключевской районы.Они, по мнению, аналитиков с Красной, 35 игнорировали жизненно важные вопросы, с которыми обращалось к ним население. В их числе проблемы здравоохранения, коммуналка и тд.К слову, как этот рейтинг скажется на дальнейшей работе муниципалитетов-аутсайдеров, пока неизвестно.Однако в кулуарах краевой администрации неоднократно звучали предположения о необходимости ротации кадров в некоторых районах. В частности, под шквал критики за незаконную застройку земель лесного фонда в прошлом году попадал глава Горячего Ключа Александр Кильганкин.Поживем-увидим.