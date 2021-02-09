«Черная вдова»: На Кубани женщину, выходившую замуж ради квартиры, подозревают в самом страшном

Женщина, как и ее наперсницы, находятся под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело о мошенничестве 53-летней жительницы Кубани вместе со своими дочерьми следователи готовы отправить в суд. Однако в прокуратуре Краснодарского края посчитали необходимым проверить ключевого фигуранта на причастность к более тяжким преступлениям.

Дело в том, что С 2013 по 2019 годы дама со своими дочерьми подыскивали одиноких мужчин. Они делали ставку на любителей выпить. Объекты преступления помогла подбирать 57-летняя риелтор из Новокубанска.

- Чаще всего обвиняемая заключала браки с потерпевшими, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Установлена причастность фигурантов к 12 фактам противоправной деятельности, 11 потерпевших умерли.

Дочери черной вдовы втирались в доверие к пожилым людям и убеждали их, что являются родственниками, которые имеют право на наследство. Женщины оформляли дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества. Затем эти документы продавали.

За шесть лет фигурантки озолотились. В их собственности оказались завидные объекты недвижимости в Сочи, Краснодаре и Армавире. Общая сумма ущерба превысила 21,7 млн рублей. В преступную схему попали даже средства материнского капитала.

Однако есть вероятность, что доверчивые мужчины умерли неестественной смертью. Расследование продолжается.