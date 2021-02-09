Чтобы спасти, подключили к ИВЛ: на Кубани семиклассник попал в реанимацию из-за самолечения

Фото: Лия МУРАДЬЯН

В кущевской больнице врачи борются за жизнь 12-летнего Алексея Д. (имя изменено – Авт.), которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ребенка привезли на скорой с мигалками из хутора Цукерова балка - мальчик был без сознания. Увидев состояние школьника, медики тут же повезли его в реанимацию, попутно выясняя у родителей, что случилось.

Как оказалось, у Алексея ухудшилось самочувствие утром перед занятиями: ребенка знобило, была слабость. В школу мама разрешила не пойти.

- Весь день он был дома, лежал в постели, - рассказывала сквозь слезы мама мальчика. – Я дала ему термометр, температура была повышенная – больше 38.

У мальчика двое суток держалась температура.

Но вызывать врача родители не стали – подумали, что мальчик простыл, ничего серьезного нет. Мать давала Алексею противовирусные и жаропонижающие на протяжении двух дней. Вот только лучше сыну не становилось - он по-прежнему чувствовал себя плохо.

Когда же вечером на вторые сутки мальчик рухнул на пол и начал биться в судорогах, родные испугались. Лишь тогда они вызвали скорую.

- Ребенок поступил с отравлением неизвестным веществом и судорожным синдромом, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице. – На данный момент пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, он по-прежнему в бессознательном состоянии.

Врачи склоняются, что такое состояние семиклассники стало результатом самолечения. Медики делают все возможное, чтобы помочь мальчику. Тем временем после случившегося полиция заинтересовалась семья Алексея.

Медики говорят, что мать ребенка должна была вызвать скорую в первый же день ухудшения самочувствия сына.

- Известно, что ребенок на профилактическом учете в органах по делам несовершеннолетних не состоял, у психиатра не наблюдался, воспитывается в полной семье, - уточняют «КП» - Кубань» в правоохранительных органах. – Оба родителя работают, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

- Судорожный синдром – индивидуальная особенность центральной нервной системы. Как правило, возникает в возрасте от полугода до пяти лет. Зачастую это связано с наследственной предрасположенностью. Часто проявляются судороги у ребенка при температуре выше 38°. У детей более взрослых такое наблюдается реже, но все же явление не редкое. Конечно же, родители должны были сразу вызвать врача на дом, как только увидели, что у мальчика жар. Только специалисты помогут точно определить причину ухудшения состояния, - говорит глава общественной организации "Право на здоровье" Николай Чернышук.

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