«Мы еще повоюем!»: что стало с 200-килограммовым отцом-одиночкой, потерявшим трех дочерей из-за лишнего веса

Андрей Сапельников весил больше 200 кг

В свои 53 года Андрей Сапельников весил 200 килограммов и с трудом передвигался по квартире в Кропоткине. Два года назад к нему в квартиру зачастили комиссии органов опеки. Одинокий отец трех дочерей - случай не рядовой! В итоге девочек - 17-летнюю Ксению, 16-летнюю Леру и 14-летнюю Дашу по суду сначала отправили в детдом, а потом передали на воспитание матери-кукушке. Она бросила дочек в крохотном возрасте, но тогда государство не нашло ее детям иной альтернативы.

Младшей дочери Сапельникова в свои 14 лет от жизни досталось больше остальных членов семьи. Мать бросила ее, когда та была еще грудничком. Несколько лет назад с Дашей, пять дней в неделю живущей в интернате для малоимущих (оказывается, школы для бедных — это вовсе не миф), случилась беда. У девочки появились вши. Лере, средней сестре в семье, кто-то посоветовал обработать голову Даши керосином. Дальше все было, как в страшном сне: девочка прислонилась к зажженой газовой плите и ее волосы вспыхнули факелом. От этого она не оправилась до сих пор. Огонь изуродовал личико девочки.

- Из-за избыточного веса и хронических заболеваний он почти все время проводит в постели. В ней курит и ходит по нужде в ведро. Соответственно, не работает. При этом не имеет никакого медицинского заключения о своем истинном состоянии здоровья, - гласило решение суда. - И на все требования комиссии по делам несовершеннолетних отказывается его проходить. Доход семьи складывается из пособий на детей и помощи его престарелых родителей.

Мать девочек - Елена Сапельникова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Так и было. Несмотря на свое явное нездоровое состояние, Андрей не решался пройти обследование в больнице, не имел постоянного заработка и жилья.

Тогда, зимой 2019 года, мы застали его в плачевном состоянии в прокуренной кухне съемного дома.

- Мы жили с моей матерью в трехкомнатной квартире в Сочи (квартира принадлежит ей), когда жена ушла от меня, - говорит мужчина. - Младшей было тогда семь месяцев. Я работал на металлоломе пока не заболел. А сейчас ей понравилась строчка в судебном решении - алименты. По три тысячи в месяц на каждую я должен ей теперь переводить, понимаете? Она ни копейки в них не вложила за эти годы, а моя жизнь - в унитаз. Кто я им теперь?!

Впрочем, старшая Ксения решила по-своему, наотрез отказавшись давать матери новый шанс. А две других девочки отправились в Сочи делить однушку на окраине курорта с горе-родительницей и ее очередным хахалем.

Страница Елены в соцсетях пестрила увлечениями типа - «Бескорыстные секс-знакомства в Сочи». Мать четверых детей (у Елены есть еще сын от первого брака) на тот момент нигде не работала.

- У нас пока нет детей... Но это пока, - кокетливо мяла ручку своего избранника многодетная «инфанта» на одном из федеральных каналов после истории с возвращением взрослых детей. - Хотим девочку или мальчика... Все равно.

Старшая Ксюша вышла замуж и избежала попадания в детдом

Надо сказать, когда эта история прогремела на всю страну в Кропоткине, где принималось скандальное решение, уволили начальницу управления по вопросам материнства и детства. А спустя год Сапельников переехал в Сочи и вернул себе права на младшую дочь.

- Дашка сейчас со мной, - рассказывает "КП" - Кубань" Андрей Сапельников.

Только средняя Лера не захотела возвращаться к отцу

Сам он получил третью группу инвалидности и похудел с 200 до 135 килограммов.

- В Сочи с Дашей мы все лето ходили на море. Лерка живет своей жизнью, она поступила в колледж. А Ксюша меня радует больше всех. У нее прекрасный муж, который о ней заботится, - продолжает Андрей.

Младшая Даша вернулась к отцу

Скоро он с Дашей летит в Москву. Им дали квоту на пластическую операцию. И это Андрей Сапельников видит главной своей победой.