В Краснодаре судебные приставы опечатали Сенной рынок.Опечатано без разрешения вскрывать, - говорится в документе, подписанном представителем судебных приставов.В соцсетях появилась информация, что причиной закрытия стали долги за аренду. Хотя, продавцы говорят, что заранее оплатили торговые места. Но, как оказалось, причина в другом.«Комсомольской правде» - Кубань» рассказали подробности в пресс-службе ГУФССП России по Краснодарскому краю.- В отделение судебных приставов по Западному округу Краснодара поступил исполнительный лист немедленного реагирования, сообщила представитель пресс-службы. – Документ выдал Ленинской районный суд краевой столицы.Должником по судебному акту названо АО «Экспо-центр». Фирма допустила административное правонарушение по ч. 2 ст.18.16 КоАП РФ «Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах)».- Данное нарушение влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток, - уточнили в пресс-службе ГУФССП России по Краснодарскому краю.Рассмотрев иск ГУ МВД России по Краснодарскому краю, суд вынес решение о приостановлении деятельности розничного крытого рынка, который находится на улице Рашпилевская, 137. Торговый объект закрыт на 30 суток.В настоящее время все помещения рынка опечатаны, судебные приставы будут регулярно проверять – сохранны ли пломбы. Если деятельность рынка будет незаконно возобновлена, руководству АО грозит наказание, предусмотренное законодательством РФ.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что рынок закрыт лишь частично: торговые помещения на улице Рашпилевской, 137.