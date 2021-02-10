Погода проверяет на прочность не только метеозависимых людей, но и коммунальные службы города. В выходные на Краснодар обрушились снегопад и ледяной дождь. А после потепления улицы краевого центра превратились в непроходимые реки.Под воду на дорогах уходят не только ямы, но и машины. Утонувшие авто владельцы от безысходности даже не пытаются вытащить на сушу.- У меня полный салон воды, благо двигатель не заглох, - горюет один из водителей, проехавший по затопленной улице.В социальных сетях публикуют множество фотографий и видео из разных районов города. Так, на улице имени Братьев Черников оставленные владельцами машины ушли под воду до уровня капота.Затопленными оказали дворы в Музыкальном, Восточно-Кругликовском и других районах краевой столицы.Помимо этого на пересечении улиц Котлярова и Солнечной разлилось море из нечистот. Машины плавают в разбавленных дождевыми водами фекалиях уже несколько дней.Но в мэрии заявляют, что в городе работает откачивающая техника. Специалисты устраняют последствия таяния снега и ледяного дождя.- Каждая автоцистерна оснащена илососным и вакуумным оборудованием вместимостью 10 кубометров. Всего в готовности у мэрии находятся 24 спецмашины, - рассказали в администрации города.Ранее «Комсомолка» сообщала, что краснодарцы подали 170 жалоб на УК за нерасчищенный снег, сосульки и наледь. За некачественную работу уже оштрафовали 38 управляющих компаний. Еще 25 материалов — на стадии оформления.Также стоит отметить, что 10 февраля в регионе столбики на термометрах поднимутся до +21 градуса. А к выходным Краснодар снова заметет снегом.