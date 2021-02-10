Краснодарцы подали 170 жалоб на УК за нерасчищенный снег, сосульки и наледь

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Несколько дней в Краснодаре сыпал снег, а перепады температур привели к гололеду. Но не все управляющие компании подошли ответственно к уборке последствий стихии – многие жаловались, что во дворах замерзла коричневая каша, на дорогах скользят даже внедорожники на зимней резине, с крыш падает наледь и сосульки, а пешеходы с трудом пробираются по тротуарам-каткам.

На некачественную работу управляющих организаций по уборке снега и наледи поступило 170 жалоб.

- На «горячую линию» поступило более 170 обращений жителей краевого центра, 30 из них — по вопросам наледи на кровле, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

За неубранный снег и наледь оштрафовали 38 управляющих компаний Краснодара. Еще 25 материалов — на стадии оформления.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 10 февраля в регионе столбики на термометрах поднимутся до +21 градуса. Из-за потепления возможны локальные подтопления на улицах и дорогах города.