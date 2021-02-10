На Кубани 10 февраля потеплеет до +21 градуса

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После морозов в Краснодарском крае потеплело. 10 февраля столбики на термометрах вытянутся до +21 градуса.

- В Краснодаре 10 февраля без осадков. Порывы ветра 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов, днем прогреется до 16 градусов. В крае местами туман, в отдельных районах в южной половине края потеплеет до 21 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

11 и 12 февраля в регионе будет также тепло, возможен дождь. А вот с 13 числа синоптики обещают резкое похолодание и много снега, который будет лепить около недели.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что резкая смена погоды может отразится на жителях Краснодарского края. Как перепады в 20 градусов могут повлиять на самочувствие и как с этим бороться.