Райдер попал в серьезную переделку на трассе в горах Сочи. Во время спуска со склона в Красной Поляне парень провалился в яму со снегом. Причем, рухнул в нее спиной и стал обездвижен.Из-за большого количества снега его приятели-сноубордисты попросту не заметили. Эта история могла бы окончится трагически, если бы проезжающий мимо мальчик не обратил внимание на оранжевую перчатку, торчащую из сугроба. Школьник бросился к пострадавшему, очистил лицо сноубордиста от снега, чтобы тот смог дышать, и позвал на помощь. Вместе с отцом они вызволили экстремала из снежного плена.Спасателями оказались тринадцатилетний житель Тулы Иван Зимин и его отец Сергей. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин наградил героев. Глава региона лично поблагодарил подростка за смелый поступок, а его родителей - за правильное воспитание сына.- Тульская область гордится, что у неё есть такие ребята, которые не оставят человека в беде. сказал Алексей Дюмин. - Хочу пожелать, чтобы у нас в регионе и в целом по стране было поменьше чрезвычайных ситуаций и как можно больше таких неравнодушных людей, как ты, Иван. Спасибо тебе, ты настоящий мужчина!Глава региона вручил Ивану благодарность и компьютер для обучения в подарок. Также Алексей Дюмин подарил школьнику на память о встрече свой берет командира Сил специальных операций РФ.- Это очень ценная для меня вещь, - признался губернатор. - Это не просто головной убор, это символ мужества, героизма и отваги, - подчеркнул Алексей Дюмин.В пресс-службе областной администрации уточнили, что Иван Зимин учится в седьмом классе одной из тульских школ. В будущем подросток планирует пойти по стопам отца – стать профессиональным военным.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала подробности, как в Сочи спасли сноубордиста.