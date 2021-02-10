Больше 11 миллионов рублей, 12 участков земли, 10 единиц самоходной и транспортной техники, стоимостью в 22 млн рублей лишился депутат сельского поселения в Крыловском районе Кубани Андрей Дураков.За недостоверную декларацию о доходах суд постановил забрать в пользу Российской Федерации у него больше 33 миллионов рублей.Дело в том, что прокурорская проверка усмотрела в действиях народного избранника нарушение антикоррупционного законодательства.- Депутат Совета Крыловского сельского поселения Крыловского района не соблюдал требования законодательства о противодействии коррупции, предоставив недостоверные сведения об имущественном положении на себя и свою супругу, - пояснили \\"КП\\" - Кубань\\" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.Депутат Андрей Дураков попытался обжаловать это решение суда в Краснодарском краевом суде. Однако жалоба его осталась без удовлетворения.Надо сказать, что еще раньше он лишился и депутатского мандата.Сейчас на все многомиллионное богатство Дуракова наложен арест.Напомним, беспрецедентное наказание за «левые» доходы три года назад получил полицейский в Краснодарском крае. Квартиру в казну Отечества забрали у бывшего начальника Калининского ОГИБДД Сергея Храпова. Дело в том, что в отделе по противодействию коррупции прокуратуры региона решили проверить декларацию о доходах высокопоставленного госслужащего в бытность его провинциальным сотрудником в погонах. Выяснилось, что одна из них, стоимостью в 3,2 миллиона рублей, была куплена не на зарплату полицейского.