В Сочи два туриста протушили пожар в старейшем парке «Дендрарий»

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

В знаменитом сочинском парке «Дендрарий» едва не произошла трагедия. Вечером 10 февраля на соседней с парком территории ЖК на улице Депутатской произошел крупный пожар. Огонь в считанные минуты перекинулся редкие растения «Дендрария».

Только благодаря оперативным действиям сотрудников Сочинского национального парка и двум туристам, возгорание удалось локализовать.

«Ко мне побежали два парня и спросили: «Нужна ли помощь?!», - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» заведующий парком «Дендрарий» Игорь Белоногов. - Втроём мы оцепили место, охваченное пламенем, и до приезда пожарных сдерживали огонь.

По его словам ровно 22 минуты понад