В Сочи верба распустились за три месяца до Пасхи

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

В Сочи сегодня по плюс 17 градусов. Это рекордная температура для первой декады февраля. Растения путают зиму с весной и распускаются раньше обычного срока на месяц и больше.

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

В числе январских первоцветов лидируют мимоза, подснежники, цикламены и морозники.

ТОП-5 февраля возглавила верба. Именно это растение ассоциируется с Пасхой. Но в этом году почки покрылись желтым пушком на три месяца раньше светлого праздника, который приходится на 2 мая.

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

- Это растение называют еще ивой козьей за то, что особую любовь к молодым побегам мелкого рогатого скота, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка. - Это невысокое дерево относится к семейству Ивовых.

Цветущая верба выглядит очень нарядно, она напоминает большой желтый букет.

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

Растение считается одним из первых весенних пастбищ для пчел. Издали чувствуется медовый аромат цветущей вербы. Цветки ивы богаты нектаром, причем лежит он совершенно открыто – в виде маленькой капельки на внутренней поверхности цветковой чешуйки. Медоносность козьей ивы очень устойчива и не зависит от погоды. Сочинские пасечники уже готовятся вынести ульи в лес, в заросли цветущего дерева.

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

В качестве лекарственного средства у вербы, как и у других видов ивовых, используют кору. В ней содержатся дубильные вещества и витамин С. Отвар коры применяют медицине, как вяжущее, потогонное, противовоспалительное и жаропонижающего средства.

Сочинские садоводы разводят декоративные формы ивы - плакучая, шаровидная и другие.

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