Мэр Краснодара Евгений Первышов опроверг слухи о застройке парка в Комсомольском микрорайоне. Он заявил, что никаких разрешений на строительство на территории Народного парка не выдавалось и выдаваться не будет.Информация о том, что эта земля якобы отдана под застройку, появилась в местных пабликах.Евгений Первышов обратил внимание, что все указанные в публикациях участки расположены в зоне рекреационного назначения. А это значит, что их застройка категорически запрещена. Последний участок сейчас возвращают городу в судебном порядке. Намечено, что в апреле эта процедура будет завершена.Данную ситуацию «Комсомольской правде» - Кубань» прокомментировали эксперты.- Непосредственно общественников, людей, которые участвуют в общественной жизни города, развитии территорий и отстаивании зелёных зон, интересует только один вопрос. Когда начнется благоустройство Народного парка? – отметил член Градостроительного совета при губернаторе Краснодарского края Владислав Амерханов. - Других вопросов и сомнений по этому поводу нет, все держат руку на пульсе событий. Глава города неоднократно посещал общественные мероприятия и субботники в Народном парке, проводил встречи с жителями. Рассказывал, как этап за этапом возвращаются земельные участки в муниципальную собственность, чтобы была возможность создать единую зону отдыха для жителей района.По его словам на сегодняшний день, в результате длительных трудных переговоров и личному содействию главы Краснодара, практически все земельные участки перешли в собственность муниципалитета. В своем отчёте Евгений Первышов выразил своё видение развития Народного парка в Комсомольском, назвав это своей маленькой мечтой.- Главное, что есть результат. И никакие попытки свести на нет эту работу, делая подобные информационные «вбросы», не смогут воспрепятствовать достижению цели - созданию Народного парка в Комсомольском микрорайоне, - подчеркнул Владислав Амерханов.Руководитель общественного движения «Помоги городу» Елена Шувалова рассказала, что еще в 2013 году общественным движением «Городские решения» (в котором тогда участвовала Наталья Машталир) вместе с Московской высшей школой социальных и экономических наук «Шанинка» была разработана концепция линейного парка Карасуны, который должен объединить все шестнадцать Карасунских водоемов.- Общественное движение «Помоги городу» начало продвигать этот проект и привлекать к нему внимание с 2014 года, - уточнила Елена Шувалова. - Мы проводили Арт-субботники, создавали Арт-объекты, убирали, сажали деревья, чистили озера и привлекали внимание к проблемам Карасунов жителей города, региональной и муниципальной власти. Это делалось для того, чтобы защитить береговую зону от застройки и создать линейный парк.Она обратила внимание, что озеро на углу улиц Сормовской и Дзержинского, где заложили Народный парк, стало третьим. Активисты начали там работать после того, как провели несколько субботников на Покровском озере и озере возле Кубанского университета. Вместе с жителями Комсомольского и городскими активистами проводили на территории парка субботники, фестивали, высаживали деревья. Изготавливали и устанавливали лавочки и беседки, урны и шлагбаумы, приводили в порядок берег Карасуна, чистили само озеро.По нашей просьбе общественников партнеры – архитектурное ландшафтное бюро - разработали концепцию Народного парка и дендроплан, они были согласованы с администрацией Краснодара. На его основании и была заложена первая очередь Народного парка.Активные жители создали сообщество, организовались в «Общественный совет КМР». Они активно и эффективно работали над тем, чтобы парк стал городским до тех пор, пока не было принято решение о создании на этом месте Городского сада «Карасунский».- Уже разработан проект парка и прошли проектные семинары с жителями, на которых были высказаны пожелания и замечания. И все застряло. Сейчас последний этап – земля, и пока она не будет муниципальной, парк делать в этом месте нельзя. Нельзя подавать проект на конкурс для участия в программе формирования комфортной городской среды. Активисты очень этим огорчены, - считает Елена Шувалова. - Вокруг Народного парка сложилось очень активное сообщество, жители активно участвовали в работе по созданию парка. Помогал бизнес. Социально-ориентированные компании выделили средства на новые деревья-крупномеры и также участвовали в высадке зеленых насаждений.Главная заслуга местного сообщества в том, что жители сумели не просто высадить красивые и большие деревья – это и сосны, и метасеквойи, и дубы – но и, что важнее, сохранить их.Летом через день поливали высаженные деревья. А ведь на каждое дерево нужно не менее 40 литров воды. В парке есть даже «семейные» деревья. Сначала использовали для полива помпу, которую предоставили бизнес-партнеры проекта, пожарные «рукава» предоставило МЧС, брали воду из Карасуна. Потом пробурили скважину и поставили колонку, поливать стало легче. Установили шлагбаумы, чтобы туда не приезжали на машинах, а также запрещающие знаки.Серьезную помощь в этой работе оказала администрация Карасунского округа. Также постоянно помогает глава Краснодара Евгений Первышов, который поддерживает проект по созданию зеленой зоны. Он неоднократно приезжал в парк, высаживал там деревья.Уже создана рабочая группа по работе по возврату земельных участков, находящихся в собственности или аренде вдоль всех Карасунов, в муниципальную собственность. Это сложный и дорогой процесс. Ведется большая работа по возвращению земель парка в муниципальную собственность. Часть участков уже выкупили, часть вернули городу, по остальным работа продолжается.- Конечно, жители обеспокоены судьбой парка. Мы хотим, чтобы проект состоялся. Это – единственная зеленая зона для жителей этой части Комсомольского микрорайона. При этом важно, чтобы парк сохранил максимально природный ландшафт, чтобы был минимум мощения, - заключила руководитель общественного движения «Помоги городу». - Я верю, что раз эта зона уже закреплена Генплане и ПЗЗ как общественное зелёное пространство, строительства домов и прочих объектов там допущено не будет.