В Сочи 60-летний дед растлил 5-летнюю внучку

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Сочи задержали 60-летнего пенсионера, которого подозревают в педофилии. Как удалось узнать «КП» - Кубань» следователи уже возбудили уголовное дело по ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

- В собственной квартире он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней внучки, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Свою внучку он развращал в собственной квартире.

По предварительной информации, сочинец растлил девочку, которой лишь месяц назад исполнилось шесть лет. Преступления же совершались в июле и декабре 2020 года (более точное время пока не установлено) – тогда ребенку было 5 лет.

- Известно, что семья пострадавшего ребенка на учете в органах по делам несовершеннолетних не состоит, девочка проживает лишь с отчимом, - добавляют правоохранители.

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Самого пенсионера уже задержали, сейчас он на допросе.

- Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», - прокомментировала сайту «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств преступления.

Также назначены необходимые экспертизы. Если вину его признают, то педофилу грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

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