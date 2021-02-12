Коронавирус Covid-19 12 февраля 2021 1:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 февраля 2021: ограничения из-за ковида снова продлили

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 12 февраля 2021