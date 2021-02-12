Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 февраля 2021: ограничения из-за ковида снова продлили

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 12 февраля 2021 года.COVID-19 пока не торопится отступать. Как и раньше, уровень заболеваемости растет, правда, темп замедлился. Да и ежедневный прирост, судя по данным оперштаба региона, уже не превышает 180 человек. Так, за последние сутки положительный тест на ковид получили 174 жителя, из них шесть - это дети. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 104 пациента.Но все же крупных очагов заражения в Краснодарском крае не зафиксировано. Это немного обнадеживает, хотя врачи стараются не прогнозировать.Чтобы сохранить нынешнюю эпидобстановку, власти региона решили продлить режим повышенной готовности. Он будет действовать до 28 февраля включительно. Кафе, бары, рестораны и ночные клубы работают строго до полуночи. Продолжают действовать ограничения в ТЦ - фудкорты там работают только на вынос. Сохраняется также масочный режим, требуют от жителей и соблюдения социальной дистанции.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 12 февраля 2021В Краснодаре за минувшие сутки зафиксировано 50 новых случаев заболевания.Коронавирус в Анапе 12 февраля 2021В Анапе положительный тест на коронавирус получил один человек.Коронавирус в Сочи 12 февраля 2021В Сочи COVID-19 подтвердился у 8 жителей.Коронавирус в Геленджике 12 февраля 2021В Геленджике за последние сутки 14 заразившихся.Коронавирус в Туапсе 12 февраля 2021В Туапсинском районе за минувшие 24 часа пять инфицированных.Коронавирус в Ейске 12 февраля 2021В Ейском районе коронавирус подтвердился у восьми человек.