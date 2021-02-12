Представитель Сюзанны и Феликса Читчян, у которых погибла двухлетняя дочь, подал на больницу иск. Родители хотят получить компенсацию за моральный ущерб. Гибель ребенка они оценили в 10 млн рублей.Решением суда педиатра, которая лечила их дочь, приговорили к двум годам условно. В смерти двухлетней Каролины суд признал виновной детского врача Елену Багиян. Именно она была первой, к кому привезли ребенка с быстро развивающейся пневмонией. Из материалов дела следует, что врач должна была госпитализировать девочку, а она назначила лечение и отправила ее домой.Теперь семья добивается возмещения морального вреда.- Поскольку нанесенный моральный вред по своему характеру не предполагает возможности его точного выражения в деньгах, полная компенсация должна лишь отвечать признакам справедливого возмещения за страдания. Утрата близкого человека рассматривается в качестве самого сильного переживания. Прошу взыскать с Тихорецкой больницы в пользу Сюзанны Читчян 10 млн рублей, - говорится в иске.Но оценить утрату семьи сможет только суд. 15 февраля в Тихорецке состоится заседание по иску о взыскании ущерба.Несправедливым в этой истории юрист семьи еще считает и то, что педиатра привлекли к ответственности, а вот другой врач из больницы, которая также через два дня отправила маму с ребенком домой, осталась безнаказанной. Представитель семьи пояснил, что следствие руководствовалось доводом - «неправильно поставленный диагноз Елены Багиян уже не изменил бы ситуацию с летальным исходом».Сама осужденная врач продолжала лечить детей. Медика оставили при должности по просьбе руководства больницы из-за нехватки кадров. Но, когда «Комсомолка» заинтересовалась ситуацией, педиатра уволили.С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ«Осужденная за гибель малыша врач продолжала лечить детей»: педиатра оставили на работе из-за дефицита кадровВ первых числах января поликлиники не работали, а для «скорой» - стандартный случай, - подумала тогда Сюзанна, схватила малышку и старшего брата Глеба и повела к педиатру 4 числа. Уже тогда, забегая вперед, ребенку нужна была госпитализация, но врач не увидела в состоянии девочки ничего серьезного (читайте далее)