Названы самые зараженные районы и города Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае каждый день люди попадают в госпитали с коронавирусом. Ситуация с опасной инфекцией пока остается напряженной. На брифинге по COVID-19 рассказали, какие районы Кубани стали самыми зараженными за время пандемии.

- Больше всего случаев заболеваемости COVID-19 зарегистрировано в Краснодаре – 11889, Сочи – 3042, Белореченском районе – 1172, Туапсинском – 1115, Кавказском – 937, Новороссийске – 916, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

С начала 2021 года в лидерах по количеству выявленных случаев COVID-19 по-прежнему остается Краснодар – 2323 заболевших, Сочи – 845. Вперед антирейтинга вырвался Геленджик – 280, также активный рост инфицированных остается в Туапсинском районе – 255 и Белореченском – 249. Наименьшее число заболевших в этом году отмечается в Щербиновском районе – 22, Кавказском – 27, Отрадненском – 32, Брюховецком – 32.

А вот за последнюю неделю наибольшее число зарегистрированных случаев COVID-19 зафиксировано в Краснодаре – 349, Сочи – 129, Динском районе – 74, Анапе – 47.

- Если рассматривать заболеваемость на 100 тысяч населения, наибольшее число в Выселковском районе – 1344,2; Краснодаре – 1163,3; Белореченском районе – 1082,4; Павловском районе – 1006,4. Наименьшая заболеваемость отмечается в Брюховецком районе – 190,6, Каневском – 194,8; Приморско-Ахтарском – 261,9; Новокубанском – 265; Новороссийске – 270,4, - добавили в оперативном штабе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, чтобы сохранить нынешнюю эпидобстановку, власти региона решили продлить режим повышенной готовности. Он будет действовать до 28 февраля включительно. Кафе, бары, рестораны и ночные клубы работают строго до полуночи. Продолжают действовать ограничения в ТЦ - фудкорты там работают только на вынос. Сохраняется также масочный режим, требуют от жителей и соблюдения социальной дистанции.