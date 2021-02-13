В Краснодаре 9 февраля закрыли Сенной рынок. Не просто закрыли, а опечатали приставы. Они мотивировали поступок тем, что там работали мигранты.Как сейчас живет Сенной? Мы решили съездить и узнать.Стоит сразу сказать, что закрыт не весь рынок, а его крытая часть. Вход не просто опечатан, а обвязан ленточками за несколько метров, так что даже дверь не дернуть. Однако торговля овощами, специями, фруктами, молочной продукцией не прекращалась. В крытом павильоне торговали, мясом, колбасами, конфетами, рыбой и прочей снедью.Продавцы активно зазывают к своим товарам.- Почему рынок закрыли? – спрашиваю громко, чтобы вовлечь продавцов.- Да кто же его знает…- А откроют его когда?- Мы без понятия, ничего не знаем. Да и кто нам правду-то скажет.- Сами узнаете, - отвечаю в надежде выудить еще информации.Иду дальше по рядам и нахожу лоток с колбасами, бужениной и салом.- Вы раньше внутри работали или всегда снаружи?- Внутри. Позвонили вечером и сказали: «Завтра выходите на улицу». И все, - рассказывает продавщица.- А товар как переносить? Ночью?- Да как хочешь. Хочешь жить умей вертеться. Хоть в зубах выноси.Пока шел по рядам и общался с продавцами, оказался у другого, можно сказать, второго главного входа в крытую часть. Там у дверей толпятся несколько человек. Среди которых завсегдатаи и знакомые с ситуацией люди.Тут же подходят женщины-покупатели.- А где мясо брать? – кричат они.- Мяса нет вообще на рынке. Есть балыки, икра. Идите вон рыбу купите!- Да я специально с работы отпросилась, чтобы собаке купить, - возмущается женщина.В ответ молчание.Подхожу к этому ответчику.- Почему рынок-то закрыли?- Технические причины. Через недельку-другую откроется, - заученно отвечают мне.- Говорят, что тут гастарбайтеры работали…- Да это было полтора года назад. Ну у нас они работали. Если на нашей территории кого-то нашли, это же не значит, что они у нас работают. Их давно выселили уже, оштрафовали. А на нас отыгрались, - признается мужчина.- И что говорят?- Говорят, что скоро откроемся, а пока вон на улицу некоторые выехали.- Ну это погода позволяла. Следующая неделя будет не такой теплой.- Ну для торговли рыбой нормально, а вот овощи… Ну а что делать? Вот такая веселуха у нас тут.