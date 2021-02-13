Ищут уже неделю: На Кубани разыскивают двух загадочно пропавших школьников

Фото: instagram.com/lizaalert_kk

На Кубани разыскивают двух загадочно пропавших школьников. Как стало известно, в Новороссийске ищут 15-летнего Виктора Чибиса и 14-летнего Дениса Дедюхина.

- С 7 февраля 2021 года их местонахождение неизвестно, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в поисковом отряде «Лиза Алерт», не уточняя, как мальчики пропали.

Уже неделю подростки не дают знать о себе, неизвестно и то, куда они могли направиться.

Отметим, что один из школьников ранее уже пропадал. Как писала «КП» - Кубань», Виктор Чибис пропал 16 февраля 2018 года. Весь город в прямом смысле слова стоял на ушах: полиция, кинологи, добровольцы – все искали пропавшего подростка. И, наконец, поздно ночью 17 февраля ребенок был найден на территории заброшенного госпиталя по улице Герцена. И не один. Вместе с Виктором в заброшке находился его приятель.

Чтобы отыскать Виктора и его друга Дениса в этот раз волонтеры уже распространили информацию о пропаже в соцсетях, а также организовали поиск на местности. Добровольцы будут шерстить по всему Новороссийску и искать детей.

НА ЗАМЕТКУ

Рост Виктора 185 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. В день пропажи был одет в темно-синюю толстовку, темно-синие джинсы, разноцветные кроссовки с белой подошвой.

Рост Дениса 170 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. На нем черная толстовка, черные спортивные штаны и серые кроссовки.

Убедительная просьба всех, кто располагает информацией о пропавшем ребенке, сообщить в дежурную часть полиции по телефону: 02 (звонок с мобильного 102).