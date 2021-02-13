Что известно о судьбе 31-летней Ярославы Болговой, которая пропала на своей иномарке под Краснодаром

Почти три месяца женщина ничего не дает о себе знать.

О 31-летней Ярославе Болговой ничего не слышно с 17 ноября 2020 года. Загадочное исчезновение женщины поставило в ступор и родных, и добровольцев, и правоохранителей. Рассказываем, что что известно о судьбе пропавшей спустя 3 месяца поисков.

17 ноября примерно в 10 часов утра Ярослава Болгова вышла из квартиры в доме на улице Бжегокайской в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района. Жилье женщина снимала.

Как говорят следователи, почти весь день Ярослава ездила по территории Адыгеи и Краснодарского края на своем автомобиле Mitsubishi Lancer с госномером У 965 ВХ 142 регион. Вечером она должна была вернуться домой, отзвониться родным, но с 20:30 перестала выходить на связь.

О том, где Ярослава может находиться, никто из друзей не знает, женщина в свой аккаунт в соцсетях не заходит. Не понятны до сих пор и мотивы такого поступка женщины.

К поискам подключились не только добровольцы, но и следователи.

- После рассмотрения материала о без вести пропавшей местной жительнице возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), - сообщают в СУ СК по Адыгее.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» полагают, что женщина может находиться на территории Саратовской области. Но Ярославу продолжают искать и в Краснодарском крае.

НА ЗАМЕТКУ

Ярославе Болговой на вид 30-35 лет, рост женщины 165 сантиметров, она худощавого телосложения. Глаза карие, волосы светлые, прямые.

Среди особых примет- два послеоперационных шрама на животе, а также татуировка на правой руке выше кисти в виде розы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения Болговой Ярославы, просят сообщить в следственное управление по телефонам: (8772) - 56-04-20, (8772) - 56-04-26, 8-988-080-20-83 либо в дежурную часть отдела МВД России по Тахтамукайскому району.