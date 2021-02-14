В Краснодаре из-за аварии мерзнут 100 тысяч человек

Фото: АТЭК

В Краснодаре в ночь на 14 февраля произошла авария на теплосетях. АТЭК сообщила, что во время обхода теплосетей специалисты увидели странный пар близ самой крупной котельной города, от которой тепло идет в Юбилейный, Славянский и Фестивальный микрорайоны.

- Еще бы час-два промедления, и последствия могли быть более критичными, - рассказали в службе. - Потребителям все равно пришлось ощутить неудобства из-за временного отсутствия теплоносителя.

Неудобства заключаются в полном отсутствии тепла в домах, когда на улице минусовые температуры.

На месте всю ночь работают 25 человек и 5 единиц техники.

Местные жители пишут в сообществах, что тепло обещали дать к 6-7 утра 14 февраля, но этого не произошло.

- Граждане начали звонить в службы, но трубку долго никто не поднимал. Когда все же удалось дозвониться, человек на том конце провода сообщил, что тепло вернется около 07:00, но чуда не случилось, тепла нет до сих пор, - пишут краснодарцы. - Внятных сроков восстановления снова никто не называет.

Глава города Евгений Первышов заявил в своем телеграм-канале, что держит ситуацию на личном контроле и выезжает на место ЧП.

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